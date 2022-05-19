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防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

小資參選經費有限 3黨高雄出奇招拚創意

中央社／ 高雄19日電

地方選舉即將開打，台灣基進時代力量民眾黨參選人在高雄打出奇招，以灰色幽默看板、資源再利用做競選物資、舉辦捐血活動等方式，創意降低花費、力拚小資參選。

台灣基進高雄市黨部今天舉行「小資政黨拚大選」記者會，指出選舉期間參選人設置大型看板、購買廣告所費不貲，議員選舉花費動輒破千萬，但基進反其道而行，限定每名參選人競選經費上限為新台幣300萬元，力拚打破「選舉就要花大錢」的高牆。

市議員參選人張博洋說明「小資參選」策略，參選人會利用議題打空戰、互相拉抬，也會聯合多名參選人站路口、掃街造勢，同步增加曝光度，也減少整體花費。

議員參選人張婷婷、劉航遠也介紹，有一名高齡74歲阿嬤，因為支持青年參選理念，主動提議發揮自己的裁縫專長，將去年底宣傳公投的旗幟、活動野餐墊等舊道具，縫製成提袋、志工背心，以供募款及掃街使用，充分將物資再利用。

同樣推出多名年輕人參選高雄市議員的時代力量，高雄市黨部主委暨現任議員林于凱告訴中央社記者，在選舉經費有限情況下，會以團體戰求壓低價格，包含選舉小物印製、電梯大樓廣告等，會跨選區、甚至跨縣市與廠商議價，再各自設計內容，以降低成本。

林于凱指出，選舉看板設置重質不重量，自己就會拿選區地圖精算看板要設在哪裡；善用既有招牌、廣告，做點巧思，也可以用小空間吸引眼球。

他以自己曾在機車行上方設置的廣告為例，標語「我的問政一定」搭上店家的名稱「非常機車」，能自然接成上下文；鳳山區參選人顧崇德日前更掛出「我是媽媽的兒子」標語，用灰色幽默表示自己不是政二代，引發廣泛討論。

林于凱說，「沒錢就是腳勤，11號公車是最好的宣傳」，沒錢更要勤走地方，或利用三輪車等特殊宣傳工具，就算不是很大的廣告量體，也能留下印象。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥指出，如果以傳統選戰打法，比選舉經費，小黨一定比不過藍綠，黨主席柯文哲也希望「選戰不要花大錢」。因此會請參選人多研究議題、提出政見、開記者會、或在臉書打議題，盼以空戰打開聲量。

馮啟彥也表示，到公園清垃圾打掃環境、淨山、舉辦捐血活動，或是協助老人家追垃圾車，都是不用花大錢、又可以博得大眾認同的方式，因此也會鼓勵各參選人參加、勤走地方。

2022大選 時代力量 民眾黨 台灣基進

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