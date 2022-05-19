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國民黨桃園徵召不甩地方 凸顯主席威權思維

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨18日徵召前行政院長張善政參選桃園市長，凸顯國民黨的陳舊、缺乏溝通。 （Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨18日徵召前行政院長張善政參選桃園市長，凸顯國民黨的陳舊、缺乏溝通。 （Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

就算是為別人好，連家長都知道要先跟小孩溝通，難道國民黨不懂這個道理？國民黨19日宣布，徵召前行政院長張善政下海參選桃園市長，卻引發各界反彈，覺得未被告知、未曾商議。黨中央的美意是，張善政是前院長、工程科技人才，且獲得韓國瑜、馬英九推薦，但地方如此反彈的聲浪，顯示國民黨仍停留在過去一廂情願、家父長式思考的框架。

一意孤行地方不滿

國民黨18日宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長。黨主席朱立倫表示，桃園是國家門面、科技重鎮，需要有經驗的人才領導，加上張善政之前在龍潭工作12年，因此是桃園市長最佳的人選。可是，張善政在先前的諸多人選中，完全沒有被納入考慮，也未經民調、初選與地方溝通的程序，難免引發反彈。

之前表態參選的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強都發表聲明，表達錯愕、不滿，在地立委魯明哲、萬美玲也意外黨居然沒有其他人討論人選，桃園市黨部主委、副議長邱奕勝更是拒絕出席中常會，稍晚更陸續退出藍營政黨群組，可見黨中央並未履行之前與多位人選討論的承諾。

朱立倫如此聖意獨斷著實令人費解，如今國民黨已非過去掌握地方派系的威權政黨，但2022年的桃園市長初選過程卻紛爭不絕，讓其他陣營看笑話。

自我中心難勝選

國民黨人才雖多，但不論是羅智強、朱立倫等人，都表現出高度自我中心的人格特質：羅智強以為挾民意、辭議員、遷戶籍到桃園，就可以讓生米煮成熟飯；朱立倫也以為選擇張善政可以獲得地方支持，結果卻弄得魚死網破的處境。反觀民進黨屏東初選周春米、莊瑞雄與鍾佳濱三強相爭，一旦結果出爐就馬上團結，且初選都按照程序走，高下立判。

倘若國民黨中央仍維持這樣家父長式的提名，不重視與地方溝通；各方參選人也不願為大局妥協、堅持己見，那就很難承接對民進黨日漸升高的不滿情緒，收復桃園市，更遑論重返執政。

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