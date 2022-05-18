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獲提名拚連任 饒慶鈴：要讓深山百合花綻放國際

中央社／ 台東縣18日電

國民黨中常會今天宣布提名台東縣長饒慶鈴競選連任，饒慶鈴表示，會讓台東變得更好，讓台東這朵深山百合花綻放在世界舞台。

獲得國民黨提名競選連任台東縣長，饒慶鈴發布新聞稿表示，十分榮幸，能夠再一次代表中國國民黨參選台東縣長。

她說，4年前，提出「台東，不只是台東」的競選口號，因她確實看到台東的獨特性及立足世界的無限可能；感謝大家相信她、選擇了她，當選縣長後，她用「開放、整合、創新」3個方程式，以快思維、高行政效率，推動台東的「慢經濟」。

饒慶鈴表示，4年來，她的團隊施政滿意度高達8成，超過9成的台東人認為生活在台東很幸福，事實證明「慢經濟」是對的方向，在台東生活與有品味劃上等號，台東人活得更久更好，平均餘命增加1.01歲、每人可支配所得的成長率為全國第1。

她表示，台東長照據點全國最密集，部落文健站、生育津貼補助也都是全國最多，台東更率全國之先啟用5G 遠距視訊看診，並爭取擴增22名專科醫師、16鄉鎮市衛生所醫師全數到位，讓台東醫療量能大躍進。

另外，縣府也把台東夏雪芒果結合法式甜點、把釋迦做成全家霜淇淋，以種種創新的方式「擦亮台東品牌」，行銷台東；來台東玩，變成全世界觀光客首選，這也是Booking.com認證的。東漂，成為許多人的夢想。

饒慶鈴強調，有信心讓台東變得更好，讓台東這朵深山百合花，「綻放」在世界舞台。

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