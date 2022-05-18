爭取綠營提名選台東縣長 賴坤成7月辭聯輔董事長

前台東立委賴坤成爭取民進黨提名參選下屆台東縣長，他表示，將在7月初辭去聯輔基金會董事長，全力衝刺爭取提名。

台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成，表態爭取民進黨提名參選年底台東縣長，2月間在臉書貼文「背水一戰！絕不退讓！」並召開記者會說明參選優勢，最近又在台東市傳廣路和更生路口掛起宣傳。

賴坤成今天告訴中央社記者，為展現爭取提名決心，預計7月辭去台灣中小企業聯合輔導基金會董事長。他說，聯輔基金會將在7月初舉辦40週年慶祝活動，會後召開董事會，屆時他就會辭掉董事長職務，全力爭取黨提名。

賴坤成表示，辭職後會回到台東設立服務處，全力衝刺。如獲黨提名參選台東縣長，可以做選戰堅強後盾，可以扮演「母雞帶小雞」的領頭角色，積極協助其他候選人募款、拉抬。