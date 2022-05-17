中市國光里長選民進黨全國黨代表 名躍上帽吸睛拉票

民進黨台中市黨部2年一任黨職改選，將於22日登場。現任台中市南區國光里長陳雅惠投入全國黨代表參選，今由母親市議員邱素貞陪同下，帶領參選市黨代表的黃河清、曾再農，三名參選人將名字立在帽上，在路口一一拜票，相當吸睛。

民進黨台中市黨職選舉，4月11日至15日辦理登記，5月22日公布。除現任主任委員李天生1人同額競選外，全國黨代表共有33人角逐27席、市黨代表95人登記，將選出75+1（原住民）人。

現任南區國光里長陳雅惠，擔任過兩屆民進黨台中市黨員代表，這次決定投入全國黨代表競選，要將地方心聲帶入中央，為民喉舌。

今天上午，在現任市議員邱素貞帶領下，陳雅惠與參選市黨代表的黃河清、曾再農一起在街口拜票，並將寫有候選人號次、姓名字牌立在棒球帽上，別出心裁；為爭取出線，三人推出聯合競選名片，互相拉抬人氣。

這次黨職選舉時間，於5月22日上午8時至下午4時止，在市區、山線、海線，以及屯區共4個投開票所舉行，陳雅惠呼籲因應疫情，務必戴口罩、配合量測體溫、手部酒精消毒、保持社交距離。

市議員邱素貞表示，全國黨員代表大會為民進黨最高權力機關，全國黨代表的職權，包括：修訂民進黨黨章、議定黨綱領，以及選舉、罷免中央執行委員及評議委員，成為各方志在必得，角力的戰場。