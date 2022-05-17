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藍新北市議員第4選區民調 林鼎超、吳訓孝出線

中央社 / 新北17日電

國民黨新北市黨部今天公布，市議員選舉第4選區（三重、蘆洲）民調，由前高雄市府青年局長林鼎超、前新北市府市長室秘書吳訓孝出線，連同現任議員黃桂蘭、王威元報中央提名。

中國國民黨新北市委員會今天在市黨部會議室，公布新北市議員第4選區（三重、蘆洲）初選結果。

市黨部發布新聞表示，黨部主委黃志雄、選監小組委員邱宏濱、民調專家、民調機構、參與初選者林鼎超、吳訓孝、蔡政呈，一起出席見證。

黨部指出，新北市第4選區預計提名4席，除2名現任市議員黃桂蘭、王威元，另2席經民調結果由林鼎超、吳訓孝出線。新北市議員蔡明堂服務處特助蔡政呈未過關。

黨部說，黃桂蘭、王威元、林鼎超、吳訓孝4人，將報送提名審查暨評鑑小組，通過薦請提名名單後，報送中央黨部。

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