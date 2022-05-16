登記選鄉長資格被保留 綠營枋寮鄉代至縣黨部抗議

民進黨籍屏東縣枋寮鄉民代表林文央登記參選枋寮鄉長，因曾涉常業重利罪，執委會暫緩提名，今天他前往縣黨部抗議，認遭霸凌。對此，縣黨部執行長葉人魁回應，說法太沉重。

民進黨屏東縣黨部10日召開執委會，針對縣議員、33鄉鎮市長參選人進行資格審查；登記參選枋寮鄉長的鄉民代表林文央曾涉及常業重利罪，遭執委提出資格疑慮，決議轉呈黨中央選對會評議，因此枋寮鄉長參選人暫緩提名。

林文央今天頭綁抗議白布條，在鄉親陪同下，前往縣黨部抗議。林文央接受媒體聯訪表示，執委會以他涉及常業重利罪保留他的提名，背後有一隻黑手操作，要求縣黨部堅守民進黨的創黨黨魂，要公開公正。

林文央說，家裡開銀樓，當初借錢對象都是有急需而主動向他借款者，當時並不知道法律對於利息的相關規定，最後僅易科罰金，而且這都是10多年前的舊事；這期間，他連續3次被民進黨提名參選枋寮鄉民代表並高票當選，分明是被有心人操弄、霸凌，目的在阻撓他參選枋寮鄉長。

對於林文央指控，民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁回應，說法太沉重，執委會是合議制，不會因人設事，已請中央黨部釋疑，待接到中央黨部回覆後，會再召開執委會討論。