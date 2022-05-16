影／國民黨桃園市長提名難產？萬美玲：不懼戰、不畏戰
國民黨桃園市長人選提名難產，熱門人選、國民黨立委萬美玲上午在立法院表示，現在不是看個人意願的問題，而是看桃園市民需要的是什麼，桃園市需要什麼樣的布局、什麼樣一個未來的市長、以及黨中央的提名機制與制高點的考量，而非個人意願的問題。至於國民黨若是徵召，萬美玲表示，這要等主席把提名相關的機制出來後，再看看怎麼來配合，但是她相信任何一個國民黨的黨員，都有義務為黨來做付出，大家不畏戰、不懼戰，一定會為黨團結努力。
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