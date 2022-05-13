被指市府將給資源過初選 吳訓孝反駁：非外界傳言

國民黨將從明天起，在新北市第四選區（三重、蘆洲）舉辦為期3天的電話民調。包含新人林鼎超、「侯家軍」吳訓孝、蔡明堂兒子蔡政呈，形成3搶2局勢，但外傳新北市府要動員幫助吳訓孝通過初選，吳訓孝受訪反駁，並非如外界所傳，且他的資源有限，初選不是靠花大錢，或是用政治口水就能打贏。

國民黨三蘆選區現任議員有蔡明堂、王威元、黃桂蘭，蔡明堂此次選舉交棒給兒子蔡政呈，國民黨預計在此選區提名4人，保障現任，將由3位新人中，選出2位代表國民黨參選。

外界有傳言，市府將動用人力跟資源幫忙吳訓孝通過初選，吳訓孝說，沒想到初選倒數還是有人在口水行政資源，他跟蔡畹鎣一樣都只有有限的資源，掃街時還被民眾說沒看到他掛看板，初選不是靠花大錢，或是用政治口水就能打贏。

林鼎超表示，如果有公職就不要做這樣子的事情，要保持行政中立，這場選舉就是3個人展現自己特色，爭取選民支持；蔡政呈表示，如果有這樣的事情，他是覺得滿誇張的，但現階段他還是會持續在市場、夜市掃街，做好自己的事情。

地方人士分析，由於三蘆地區過去30年來，國民黨都沒有辦過初選，這次要電話民調，相較民進黨激烈競爭，四處掛看板，國民黨的狀況反而沒那麼熱絡，且這次三蘆也是疫情重災區之一，掃街拜票可以增加民眾熟悉度，但現在攤商人潮都剩下約過往的4分之1，相對也受到影響。

地方人士認為，高知名度不代表初選就會過，而是在大選時比較有利，初選主要看組織動員顧電話，且接電話對象又多以長輩為主。

3人之中，林鼎超雖然在媒體上曝光度非常高，但欠缺組織系統，蔡政呈雖然鮮少曝光或是受訪，但有父親蔡明堂的地方組織能力幫助，吳訓孝則是過往待過民政局，曾接觸過里長系統，知名度跟組織上，算是介於林、蔡2人之間。