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影／轉戰高雄市長？ 林明溱：黨有需要我不會拒絕

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱年底任滿，他表示如果國民黨要他參選高雄市長，他不會拒絕。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱年底任滿，他表示如果國民黨要他參選高雄市長，他不會拒絕。記者江良誠／攝影

南投縣長林明溱轉戰高雄市長？南投縣議員簡賜勝今天質詢，突然問縣長林明溱是否有參選高雄市長意願。林明溱說，藍營誰下去選高雄市長都很困難，且國民黨內優秀人才多，如果最後無人參選，黨需要他，為了國家、為了黨，他不會拒絕。

簡賜勝是無黨籍縣議員，他說，很多高雄友人告訴他，想邀請林明溱參選高雄市長，請問縣長是否願意？林明溱在南投縣8年施政表現很好，在高雄市也有知名度，是否願意嘗試參選高雄市長，像4年前韓國瑜一樣，在高雄颳起旋風。

南投縣長擔任高雄市長並非無前例，前副總統吳敦義，1981鄉選南投縣長當選，因為執政表現佳，1990年擔任官派高雄市市長、1994年當選民選高雄市長。

林明溱說，國民黨誰下去選高雄市長都很困難，國民黨優秀人才多，很多人想要選，但如果最後黨內無人參選，黨也需要他，為了國家、為了黨，他不會拒絕。

林明溱說：「我是沒這個能力，但如果高雄市民需要像我這種古意、老實的人，我願意考慮一下」。

他說，當年吳敦義在高雄市長做的不錯，他可以成為第二個轉戰高雄市長的南投縣長。他認為，高雄市要規畫發展很好做，高雄市財政富足，工業區大還有高雄港，只要有心規畫一定很好發揮。

南投縣長林明溱年底任滿，他表示如果國民黨要他參選高雄市長，他不會拒絕。記者江良誠／攝影
南投縣長林明溱年底任滿，他表示如果國民黨要他參選高雄市長，他不會拒絕。記者江良誠／攝影

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