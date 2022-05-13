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民進黨分裂 前古坑鄉長黃意玲宣布退黨！國民黨勝率增

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
前古坑鄉長黃意玲今天到民進黨黨部辦理退黨，決定出馬角逐年底古坑鄉長選舉，與表姐林慧如互槓。圖／黃意玲提供
前古坑鄉長黃意玲今天到民進黨黨部辦理退黨，決定出馬角逐年底古坑鄉長選舉，與表姐林慧如互槓。圖／黃意玲提供

前古坑鄉長黃意玲今早到民進黨黨部申請退黨，並於臉書發表參選古坑鄉長聲明書，黃意玲出馬角逐今年底古坑鄉長選舉，與表姐林慧如互槓，有地方人士分析，此舉會分散民進黨票源，增加國民黨沈勝騰連任機會。

黃意玲表示，自己持續為古坑鄉付出，即便連任失利也不曾離開，一直以來有許多支持她的鄉親鼓勵她參選，但受限黨籍提名問題，只能以退黨來完成自己對古坑鄉的抱負，也回應鄉親對自己的期待。

地方人士透露，古坑鄉長期是民進黨的地盤，當地支持民進黨的民眾較多，2014年前前古坑鄉長林慧如連任期滿，提攜表妹黃意玲參選，當年黃意玲以素人之姿成功當選，但後來2姐妹理念不合，就此鬧掰，黃意玲也於2018年連任失利，由國民黨沈勝騰當選。

地方人士也分析，若只有林慧如與沈勝騰競爭，則林慧如必定當選，但現在黃意玲退黨參選，勢必會分散民進黨票源，到時黃意玲會分走多少林慧如的票仍未可知，為古坑鄉長選舉增添許多未知數。

前古坑鄉長黃意玲今天到民進黨黨部辦理退黨，決定出馬角逐年底古坑鄉長選舉，與表姐林慧如互槓。圖／黃意玲提供
前古坑鄉長黃意玲今天到民進黨黨部辦理退黨，決定出馬角逐年底古坑鄉長選舉，與表姐林慧如互槓。圖／黃意玲提供
前古坑鄉長黃意玲今天在臉書發表參選聲明，將出馬角逐年底古坑鄉長選舉。圖／黃意玲提供
前古坑鄉長黃意玲今天在臉書發表參選聲明，將出馬角逐年底古坑鄉長選舉。圖／黃意玲提供

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