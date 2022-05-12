聲量「姍姍」來遲！快篩難買、砲轟中央 助黃珊珊聲量增92%
黃珊珊的聲量「姍姍」來遲！？身為台北市副市長、在前線指揮防疫作戰的她，11日快篩陽性，並表示自己早有心理準備。隨著疫情延燒，她經常站上第一線，也讓她今年1～5月上旬網路討論聲量一路爬升，其中，因為台北市快篩劑數量不足槓上中央，讓黃珊珊5月10日聲量達到近半年最高點。為了快篩試劑、防疫政策，黃珊珊近一個月數度砲轟中央，連帶拉抬她的網路聲量，近期聲量更是成長將近92%。而黃珊珊的這一波網路熱議度，有機會持續到年底選市長嗎？近期黃珊珊聲量的3大高峰又在什麼時候呢？
「快篩試劑短缺、大學生謊報陰性」 2大話題助攻黃珊珊聲量飆漲
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/01/01～2022/05/10）統計調查，黃珊珊在近半年網路聲量上出現3波高峰，全部都與疫情有關。第一名的聲量高點出現在5月10號，共計12,797筆。因為，北市府刪除28億元預算，卻沒收到中央答應給的快篩試劑，黃珊珊不滿槓上中央，雙方隔空交火。網路聲量第二落在5月7號，共計7,804筆。由於快篩試劑供不應求，黃珊珊哽咽痛批「連快篩都沒有是棄守，不是共存」。而聲量第三高點是4月1號，共計7,393筆。當天傳出台北市某大學生謊報快篩陰性，還去打球、打麻將，害同學與麻將館人員共80多人被隔離，針對該事件，黃珊珊怒斥此人沒公德心，帶動黃珊珊的討論度。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
「3/9～4/9 vs. 4/10～5/10」 黃珊珊熱議度增加近92%
自從元旦開始，黃珊珊釋出有意角逐台北市長，陸續拋出議題，帶動討論。而在4月初因為全國疫情延燒，台北市更屬於「重災區」，黃珊珊開始針對一些防疫政策和快篩試劑議題，隔空與中央開槓，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/03/09～2022/05/10）統計調查，黃珊珊在近兩個月網路聲量裡，上個月網路聲量共46,357筆，這個月為88,842筆，成長幅度暴增92%。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月01日至2022年05月10日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黃珊珊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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