傳言參選台東縣長 廖國棟臉書聲明無競選想法

台東政壇近日傳言支持者勸進立委廖國棟參選台東縣長，廖國棟昨晚在臉書聲明「目前並無競選其他公職人員想法」，會全力支持並輔選國民黨推選人選。

昨天傍晚台東多個媒體群組轉貼廖國棟台東服務處新聞稿，指廖國棟「會審慎考量是否投入年底縣長」。

由於國民黨主席朱立倫去年當選之初到台東謝票時當場拜託台東民眾繼續支持饒慶鈴連任縣長；上個月朱立倫到台東參加延平鄉射耳祭時也再次懇請大家支持饒慶鈴連任，因此廖國棟台東服務處新聞引起政壇震撼。

昨天傍晚記者多次撥打廖國棟電話無人接聽，晚間廖國棟在臉書發出3點聲明：

1、今日謠傳的訊息，乃是過度解讀以及以訛傳訛之結果。2、廖國棟致力於原住民鄉親的服務，目前並無競選其他公職人員之想法。3.廖國棟全力支持並輔選國民黨推選之人選。