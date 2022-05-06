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蔡其昌陪新芽連線完成登記 盼彰縣議會加入新血

中央社 / 彰化6日電

今天是民進黨彰化縣黨部受理五合一地方選舉登記最後一天，立法院副院長蔡其昌陪同新芽連線成員張欣倩等5人完成登記，蔡其昌說，中彰屬於共同生活圈，期盼縣議會出現新血。

民主進步黨彰化縣黨部5月2日至6日，受理縣議員、鄉鎮市長暨代表、村里長參選領表登記，其中在鄉鎮長的部分提名現任優先，縣議員部分預計提名24席。

蔡其昌、民進黨籍立法委員陳素月上午陪同由青年議員張欣倩、洪騰明及新人楊子賢、藍駿宇及劉珊伶等人組成的「新芽連線」，完成登記作業；蔡其昌說，台中與彰化屬於共同生活圈，有打造合作治理的優勢，他期待彰化的縣議會能有青年新血加入，拜託大家支持彰化新芽推出的5名參選人。

陳素月表示，新芽連線成員不管在國會辦公室或是在地方服務處，都有紮實的政治歷練，相信未來如果進入議會問政，絕對是優質保證。

民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富則是陪同新人葉繼元及施喻琁完成領表登記，葉繼元登記參選花壇鄉長，施喻琁則登記參選鹿港鎮長。民進黨曾在花壇鄉和鹿港鎮拿下鄉鎮長寶座，邱建富表示，葉繼元及施喻琁形象清新，學識豐富，相信2人如當選，能為地方帶來新氣象。

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