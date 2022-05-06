綠營新北第六選區民調出爐 新人張嘉玲出線

民進黨新北市第六選區（中和）初選民調出爐，由現任議員張志豪、張維倩及前總統府秘書長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲出線，老將林秀惠落馬。因林秀惠跟張嘉玲民調僅差1％，林秀惠表示，她將申請重算民調。

中和區民調結果出爐，林秀惠（正國會）民調19.3%，張志豪（ 湧言會）32.18%，張嘉玲（英系）20.3%，張維倩（蘇系）28.18%。

張志豪表示，謝謝選區三位優秀的女性參選人，過程是必然的民主競爭，但選後一起團結，繼續加油。張維倩表示，感謝大家的支持，才能順利通過初選。她會持續一步一腳印，努力做好問政工作。張嘉玲表示，她投入選戰很短時間，謝謝江永昌的支持。她會持續努力，力拚中和的第三席。

林秀惠認為，依照沒有民調加權的狀況來說，她應該是要贏張嘉玲，但為什麼會輸也不清楚，上次張嘉玲也爆出影片，疑似影響接到民調電話民眾說出特定年齡，她會向黨中央提出要重算結果。

地方人士分析，林秀惠雖然在2018年敗選後，雖然沒有在大小活動露臉，但還是有持續服務地方，從張、林2人的民調差距僅差1％，林秀惠相較沒有資源，初選過程中較少人來站台，且初選是比知名度跟故電話的人多寡，林秀惠也受到影響。