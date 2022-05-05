民進黨基隆市黨部公告 安樂、七堵議員提名人選
民進黨基隆市黨部今天公告第2波市議員提名人選，包含安樂區提名洪森永、張之豪、吳驊珈，及七堵區提名曾怡芳、林坤明。
民進黨基隆市安樂區有5人登記，爭取3席市議員提名名額，七堵區則有3人登記爭取2席提名名額，市黨部4月14日公布民調結果，前基隆市政府副發言人游本明以些微差距，在安樂區民調排序第4，游本明提出成績複查，經市黨部民調小組完成複查程序後，並無改變原先結果。
民進黨基隆市黨部今天表示，昨天召開第17屆第20次執行委員會，通過2022年民進黨基隆市議員第2波提名，安樂區部分，提名前基隆市議員洪森永、現任基隆市議員張之豪、前立法委員蔡適應服務處執行秘書吳驊珈，七堵區則提名前基隆市政府秘書曾怡芳、基隆市議員蘇仁和特別助理林坤明。
此外，市黨部已於3月31日公布第1波基隆市議員提名人選，中正區為現任基隆市議員張顥瀚；信義區為現任基隆市議員陳宜、前基隆市政府秘書陳軍佐；仁愛區為現任基隆市議員鄭文婷、童子瑋；中山區為現任基隆市議員張秉鈞、前民進黨基隆市黨部執行長施偉政。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言