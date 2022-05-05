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請辭議員通知朱立倫？ 羅智強：不提起和黨的溝通管道

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨籍台北市議員羅智強為了展現參選桃園市長的決心，今宣布將辭去北市議員一職。記者楊正海／攝影
國民黨籍台北市議員羅智強為了展現參選桃園市長的決心，今宣布將辭去北市議員一職。記者楊正海／攝影

國民黨籍台北市議員羅智強為了展現參選桃園市長的決心，今宣布將辭去北市議員一職，媒體問及黨主席朱立倫是否知道此事，羅智強說，他不會特別提起和黨中央之間的溝通管道。至於黨中央傳出8月才會提名人選，羅說，從今天開始，他將以已經被提名心情全力準備衝刺桃園市長。

羅智強表示，現在請辭是展現參選桃園市長決心，本來預計下周一要遞出辭呈，但議員秦慧珠認為周三就是黨團跟下午議會大會，建議他還是跟黨團夥伴、議會同仁們辭行，這樣比較周到，因此他5月9日會遞出辭呈，但把日期壓在5月11日，接下來就專心為桃園市長方向努力，盼成為桃園市長最好選項。

羅智強表示，很多綠營朋友關心他辭職議員，他也非常認同已經被民進黨正式提名的立法院副院長蔡其昌，蔡其昌也說過帶職參選是台灣政治普遍現象，「但顯然綠營朋友用跟高標準看我」。

羅智強表示，對於請辭一事，他也有時間點的考量，必須是讓大安文山服務順利交棒，由於近日他的辦公室主任楊植斗獲得國民黨提名參選，讓他放下心中大石，感覺自己的服務後繼有人，因此希望選民也能夠支持楊植斗。

秦慧珠表示，對於羅智強請辭，她是離情依依、非常不捨，但羅智強有更高的理想，只能獻上祝福與加油。

媒體提及傳出黨中央8月才提名人選，是否擔心時間拖太久？羅智強表示，黨中央可能有些思考困難，多給黨中央一點空間，這也證明他必須更努力，所以從今天開始，他將以已經被提名心情全力準備衝刺桃園市長。

至於朱立倫是否知道此事？羅智強表示，不會特別來提起他跟黨中央之間的溝通管道，總之共同目標是把桃園贏回來。

2022大選 羅智強 朱立倫

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