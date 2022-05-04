蘇清泉自許有蔡英文精神 強調周典論一直都支持他

國民黨中常會今天提名前立委蘇清泉參選屏東縣長，蘇清泉受訪被問及是否得到屏東縣議長周典論支持，蘇強調，「他一直都支持我，我們的互動也非常好」，他也曾任周的女兒周佳琪競選立委的主任委員。蘇也說要有蔡英文總統不屈不撓的精神，選輸兩次但最後也贏了兩次，獲得百姓認同。

蘇清泉表示，他在2008年首次選立委就跟屏東縣長潘孟安對壘，後來2018選縣長兩人又再度碰頭，雖然都輸了，但這次屏東縣是不同態勢，有指定的味道（指對手周春米），因此引起一些反彈。民進黨做出來的民調他很低，是因為藍軍有介入，民調差距這麼大，大家會相信嗎？

蘇清泉以蔡英文總統為例，強調選舉失敗並不可恥，站起來走出去深耕基層，才是大家佩服的。「我很佩服蔡英文總統的精神」，他說，2010年蔡英文競選新北市長失敗、2012年競選總統失敗，但2016、2020年都贏得總統大選，如果當初她氣餒就結束了，但她不屈不撓一直戰，最後百姓還是認同。而他自己在屏東深耕基層是被肯定的，這次是換屆，機會更大，他一定會奮戰到最後。

對於指稱藍軍介入民進黨屏東縣長的民調，蘇清泉說，「這些都是拿縣政府補助去動員的」，但藍軍必須歸隊，如何讓泛藍和中間選民支持他，這是學問，他會盡力來協調，也已經在做，盼能陸陸續續讓藍軍重整、歸隊、壯大。

媒體詢問，周春米父親是國民黨老議員，藍軍在地方是否都會支持周春米？蘇清泉表示，周春米父親是國民黨老議員，這是事實，但畢竟周現在是屬於民進黨，還是要讓這些國民黨前輩歸隊。

對於曾說這一局是最終戰，蘇清泉重申，如果這場選舉成績不理想，以後就不參加大型選舉，這就會是最後一戰。但他認為，民進黨這幾年來尤其疫情期間做的不盡裡想，大家都受不了了，也希望換個醫生來守護大家的健康，他能保證年輕、老人的健康福利。