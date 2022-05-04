參選人提蓮潭新願景 倡議舊左營國中化身親水公園
高雄左營、楠梓區是高雄人口移入成長區域，加上台積電6月啟動投資設廠，當地新大樓林立，愈來愈多年輕父母落腳發展。代表台灣基進投入市議員選戰的陳子瑜提出對舊左營國中校地新想像，建議可朝「歷史主題親子親水公園」方向規畫。高雄市政府都發局指出，舊左營國中地理位置是關鍵節點，發展方向影響著左營地區生活、生態、景觀、觀光、經濟及交通，市府會嚴謹對待，已辦過多場座談會，擴大公民參與，正逐步凝聚共識。
陳子瑜也是育有2個孩子的年輕爸爸，他說，左營、楠梓區年輕父母多，小朋友遊玩與戶外教育需求愈來愈高。他說，位於蓮池潭畔的舊左營國中校地，面積約6公頃，位於清領時期縣治區域，緊鄰翠華路與高鐵站，是市區少見廣大腹地。
舊左營國中校地，高雄市長陳其邁之前已宣布不會進行高密度的商業開發，以保護龍虎塔景觀為目標。陳子瑜說，在「地方創生」、「文史景觀」、「特色觀光」三大方向考量下，他主張興建「歷史主題親子親水公園」，打造北高雄甚至是全台唯一的親子景點，親水公園設施不會超過龜山高度，維護龍虎塔既有天際線。目前蓮潭水域設施是適合年齡較大的挑戰性設施，親水公園提供國中、國小以下孩童安心戲水區。
歷史軌跡常在建設過程中被抹取，陳子瑜建議，以歷史為主題，呼應進行中的見城計畫與在地歷史紋理，寓教於樂也別具特色。除了照顧親子，也要結合銀髮健身、壯年慢跑等各年齡層需求，打造蓮潭成為跨齡休閒場所。
陳子瑜也在地方群組提出觀點，他說，提出將舊左營國中校地改建為歷史主題親子親水公園構想，目標是爭取親子客源到蓮潭商圈住宿與消費，他2個孩子分別讀國小、幼稚園，放假時親子會外出走走，深深體會親子需求是一門好生意。他觀察蓮潭商圈商家類型多樣，關鍵在於創造新的住宿需求，把人留在蓮潭消費，歷史主題親子親水公園，目的是為吸引親子客源，創造飲食、住所等需求，6公頃校地不是全部變成親水設施，而是放入旅宿等能創造經濟產值的設施，創造多贏。
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