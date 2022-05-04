民進黨新北市議員初選民調 第2、4區結果揭曉

民主進步黨今天公布新北市議員選舉初選民調結果，第2選區由李宇翔、賴秋媚勝出；第4選區現任4名議員全數過關，新人顏蔚慈、邱婷蔚也搶到門票。

民進黨今天公布2022年直轄市議員提名初選民調結果，新北市第2選區（五股、泰山、林口）提名2名，共有現任議員賴秋媚及新人黃韋鈞、李宇翔等3人登記。由於選區有保障女性1名，初選形同蘇系黃韋鈞與湧言會李宇翔捉對廝殺局面，最後結果是由李宇翔勝出。

第4選區（三重、蘆洲）提名6名（應有女性1名），三蘆區選民結構綠大於藍，參選踴躍，民進黨現任議員多達5席，包括彭佳芸、李坤城、李倩萍、李余典及陳啟能，由於李坤城轉戰立委選舉，加上新人顏蔚慈、邱婷蔚、林永鴻等3人挑戰，形成7搶6的局面。

民調結果，4名現任議員全數過關；新人部分，林永鴻飲恨，顏蔚慈、邱婷蔚等2人出線。其中，顏蔚慈曾是桃園市青年局長，辭職返鄉參選；邱婷蔚則是前任新北市議員。

民進黨新北市黨部受理市議員初選登記日前截止，11個選區（不含平地、山地原住民）登記43人，將提名35人。5月2日到8日辦理初選，採電話民調方式進行，3日晚間舉行第2及第4選區民調，今天公布結果。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。