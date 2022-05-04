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黨徵召願選新北市？徐國勇苦笑：我很難回答

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委曾銘宗今天在立法院內政委員會質詢時問，內政部長徐國勇是否會挑戰新北市長，徐國勇連忙答「沒規畫」。圖／取自國會頻道直播
國民黨立委曾銘宗今天在立法院內政委員會質詢時問，內政部長徐國勇是否會挑戰新北市長，徐國勇連忙答「沒規畫」。圖／取自國會頻道直播

藍綠布局年底縣市長選舉，國民黨立委曾銘宗今天在立法院內政委員會質詢時問，內政部長徐國勇是否會挑戰新北市長，徐國勇連忙答「沒規畫」；至於若是黨中央徵召？徐國勇則說「我不知道」。

立法院內政委員會今審查「災害防救法」部分條文修正草案。曾銘宗質詢時先問徐國勇擔任內政部長任期多久、給自己打多少分？徐國勇答詢表示，到7月就滿4年了，分數是委員、是人民在打的，「我自己打歹勢啦！」曾銘宗問，近期內會不會高升？徐國勇說，內閣沒改組哪有高升，「我也不會高升啦，內政部長已經夠了。」

曾銘宗問，是否規畫參與六都選舉？徐國勇連3次搖手「沒規畫」；曾問「最近把新北市行程列為重點？」徐國勇說，他最近反而南部跑得多，昨天還在台北市，全國都有內政部的單位。

曾銘宗追問，確定黨中央沒有找你去選新北？徐國勇答，「委員你問這個我只能苦笑，沒有人徵詢過我啊，我說過了，」至於黨中央若徵召是否願意，他也說，「對我來說很難回答，」他還說，「這要黨中央才能問我，我們倆不同黨耶！」曾才笑說，「黨中央很難站在這，所以我權充一下。」

曾銘宗說，希望徐國勇要選，就趕快做決定，趕快請辭去選，不要在部長任內利用公家資源去選舉。徐國勇說，本來就不會這樣，委員問他最近是不是都在新北市活動，但他都在台南、雲林，還去苗栗。

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