朱立倫訪美前誰選桃市長有譜？羅智強：大家有共同目標

國民黨主席朱立倫6月訪問美國，出訪前是否會確定桃園市長提名人選，積極爭取提名的台北市議員羅智強今天受訪表示不知道，但是他跟黨中央已經往共同目標移動，就是桃園一定要贏。

他也表達希望大家放下紛擾向前走的想法，多次告訴社會大眾，他跟朱立倫主席要讓桃園贏的目標是共同的，沒有不能夠坐下來談的事情。

羅智強今天上午到龜山戶政事務所辦戶籍遷入，受訪時說，黨中央現在對外有釋出新的調整方向，祕書長強調民調第一名獲得在地支持，國民黨還是會提名他，既然有努力的空間和目標，就往這個方向繼續努力，當然，桃園要贏是第一目標，國民黨提名任何人都會支持，也會輔選。

對朱立倫6訪美前會不會做出提名的決定，羅智強表示不知道，因為提名的時程在黨中央，可能會有很多的考量包括台灣、桃園的形勢，民進黨的動態，要考量的部分滿多的，會尊重黨中央的時程，給黨中央空間規畫。