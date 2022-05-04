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蔣萬安、黃珊珊、陳時中網路好感度纏鬥中 最低的竟然是他

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：FB、網路/蔣萬安黃珊珊、陳時中

文/陳宣懿

台北市長選戰倒數計時，藍、綠、白潛在參選人包括蔣萬安、陳時中、黃珊珊的動向一直都是外界關注焦點。過去一個月，國內本土確診病例暴增，蔣萬安拋議題、黃珊珊居家隔離，陳時中則是在每日防疫記者會上報告回應最新疫情狀況，三個人在政策上皆有攻防。而在網路聲量上，是誰搶得高聲量？根據網路溫度計《全國政治人物近一週口碑排行》，陳時中的討論度居冠，超越臉書擁有314萬粉絲追蹤的總統蔡英文，以及207萬粉絲追蹤的台北市長柯文哲。


image source:政治人物口碑排名(分析區間：2022/04/26~2022/05/02）

無臉書粉專純靠「疫情、選情」衝聲量！陳時中熱議度遠甩蔣萬安、黃珊珊

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/03～2022/05/02）統計調查，在過去一個月網路聲量上，蔣萬安總聲量位居第二名，共計7萬169筆，其中討論度最高點在4月8日，身為蔣家後代的他，拋出中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」的想法，引發藍綠陣營不同質疑。總聲量第三名則是黃珊珊，身為台北市副市長的黃珊珊，因為在近一個月內，和柯文哲曾與確診者一起開會，被匡列為密切接觸者，必須居家隔離，也讓她在防疫議題上創造一波討論度。

而總聲量冠軍當然非陳時中莫屬，近一個月疫情延燒，連帶也讓陳時中的網路聲量衝破1百萬筆，完全輾壓蔣萬安、黃珊珊，其中，討論度最高峰落在4月15日，單日創下7萬1715筆討論，而掀起熱議話題起因就是藝人徐小可因不滿停課標準，怒罵陳時中「只會練肖話」，結果被大批網友出征。

身兼疫情指揮官、衛福部長的陳時中，因為疫情疫情，高曝光度、高討論度，不僅聲量遠高過兩位對手，此外，甚至還突破上個月的自己。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/03/03～2022/05/02）觀察分析，「陳時中」4月分網路聲量大約102萬筆，3月總計26萬多筆，換句話說，近一個月熱議度較上個月暴漲近4倍。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

北市擬參選人蔣萬安網路好感度居冠！陳時中「高聲量、高爭議」好感度居末

高聲量、高討論度，連帶也會帶來許多支持與反對聲量，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/03～2022/05/02）數據顯示，蔣萬安在疫情延燒的近一個月內，網路好感度比值達1.10，是三人之中第一名；居隔在家黃珊珊網路好感度比值也有0.98，名列第二；而陳時中被網友們熱議的同時，也會帶來較多的爭議和負面評價，因此，討論網路好感度雖然有0.90，但仍是三人之中吊車尾。但是因為陳時中的討論比數遠高於另外兩人，因此網路好感度比值較兩人低是正常現象。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月03日至2022年05月02日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔣萬安、黃珊珊、陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。

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