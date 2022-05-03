民進黨新北市議員初選民調 第3、9選區結果揭曉

民進黨今天公布新北市議員選舉首波初選民調結果，第3選區新人林秉宥、翁震州出線，第9選區新人陳乃瑜勝出，現任議員鍾宏仁、何淑峯及陳永福均闖關成功，續爭取連任。

新北市第9選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）提名2名（保障女性1名），除了現任議員陳永福外，還有英系力挺具新黨背景的黃琳及正國會的前新聞主播陳乃瑜等2名新人參選。最後，由陳永福、陳乃瑜勝出。

新北市第3選區（新莊）提名4名（應有女性1名），共6人登記，分別是翁震州、洪懿馥、鍾宏仁、許文琪、何淑峯、林秉宥，上演6搶4戰況。

第3選區除了現任議員鍾宏仁、何淑峯拚連任，新人中有新潮流系議員陳文治棄選，改由子弟兵林秉宥出征，蘇系立委吳秉叡也推翁震州新人參選。最後由何淑峯、鍾宏仁、林秉宥、翁震州4人出線。

民進黨新北市黨部受理市議員初選登記日前截止，11個選區（不含平地、山地原住民）登記43人，將提名35人。5月2日到8日辦理初選，採電話民調方式進行，2日晚間舉行第3及第9選區民調，今天公布結果。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。