快訊

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

民進黨新北市議員初選民調 第3、9選區結果揭曉

中央社 / 新北3日電

民進黨今天公布新北市議員選舉首波初選民調結果，第3選區新人林秉宥、翁震州出線，第9選區新人陳乃瑜勝出，現任議員鍾宏仁、何淑峯及陳永福均闖關成功，續爭取連任。

新北市第9選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）提名2名（保障女性1名），除了現任議員陳永福外，還有英系力挺具新黨背景的黃琳及正國會的前新聞主播陳乃瑜等2名新人參選。最後，由陳永福、陳乃瑜勝出。

新北市第3選區（新莊）提名4名（應有女性1名），共6人登記，分別是翁震州、洪懿馥、鍾宏仁、許文琪、何淑峯、林秉宥，上演6搶4戰況。

第3選區除了現任議員鍾宏仁、何淑峯拚連任，新人中有新潮流系議員陳文治棄選，改由子弟兵林秉宥出征，蘇系立委吳秉叡也推翁震州新人參選。最後由何淑峯、鍾宏仁、林秉宥、翁震州4人出線。

民進黨新北市黨部受理市議員初選登記日前截止，11個選區（不含平地、山地原住民）登記43人，將提名35人。5月2日到8日辦理初選，採電話民調方式進行，2日晚間舉行第3及第9選區民調，今天公布結果。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

2022大選

延伸閱讀

居隔破6萬人 新北10農產品牌聯合網銷

民進黨初選在即 卓冠廷邀陳亭妃陪掃街力拚最後一哩路

參加民進黨台中市議員初選 攤販媽煮米粉湯為她加油

影／盼從膠著初選中勝出！ 高嘉瑜高歌助陳乃瑜掃市場

相關新聞

民進黨新北市議員初選民調 第3、9選區結果揭曉

民進黨今天公布新北市議員選舉首波初選民調結果，第3選區新人林秉宥、翁震州出線，第9選區新人陳乃瑜勝出，現任議員鍾宏仁、何...

民進黨初選在即 卓冠廷邀陳亭妃陪掃街力拚最後一哩路

民進黨新北市議員電話民調初選於今天起跑，新北市議員擬參選人卓冠廷（土樹三鶯）邀請立法委員陳亭妃一同車掃，盼藉陳亭妃的高人...

黃韋鈞邀蘇巧慧做「真人履歷表」 冒雨掃街最後衝刺

今日為民進黨新北市議員初選周首日，新北市議員擬參選人黃韋鈞於昨日的黃金周末，再次邀請前老闆立法委員蘇巧慧陪同，在五股、泰...

參加民進黨台中市議員初選 攤販媽煮米粉湯為她加油

參加民進黨台中市大里、霧峰市議員黨內初選的蔡美華的媽媽在新北市賣米粉湯，今特地南下，煮一鍋米粉湯並切了滷味小菜慰勞她，讓...

國民黨不排除提名任何人？ 羅智強：各退一步讓桃園贏

北市議員羅智強今宣布在已在桃園龜山區買下房子，他受訪表示將專心布局桃園，對於國民黨不排除提名任何人選，他認為這是各讓一步...

國民黨桃市桃園區初選 凌濤、張碩芳出線

國民黨桃園市桃園區議員新人初選，共有凌濤、張碩芳、吳家靖登記參選，經3天民調，結果今天出爐，由凌濤、張碩芳2人勝出，將送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。