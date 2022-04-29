藍基隆市長參選人謝國樑開支票 發染疫慰問金每人1萬

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天說，未來如果當選，將發放「染疫慰問金」每人1萬元，將以勞動人口為優先發送對象。

謝國樑主張，如果目前政府的策略是要讓人民集體感染、集體免疫，那更應該要對民眾有所補償。他提出，未來若入主市府後，將發放「染疫慰問金」，首批將以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱做為優先發放的對象，這應該是政府必須為大家要做的事。

謝國樑表示，基隆過去1個月，染疫人口一直都是全國最高的縣市，高到為全國平均值的5至7倍。而染疫的民眾將有近半個月的時間，處於經濟和日常生活停擺的狀態。「染疫慰問金」每人1萬元，以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱為優先發送對象。

若因染疫死亡，則補償30萬元，其中由政府來補償20萬元並從民間募資10萬元，以稍彌補痛失家人的心情。發放慰問金將從從民國109年疫情開始時回溯，2年內皆可申請，並建議中央政府考量比照。

謝國樑提到，以基隆為例，總人口36萬中約有17萬多的勞動力人口。目前中央疫情指揮中心以香港、紐西蘭等染疫率15％做為因應規劃的基礎，基隆市大約有2.5萬勞動人口可能染疫。

謝國樑認為，當新冠肺炎確診者康復後，也還是會有「後遺症」，對往後健康及各方面生活來說，還是有長期、深遠的影響。

謝國樑表示，台灣這波疫情迅速升溫，基隆又頓時成為全台疫情嚴重的地區，未來如果有機會進入市府後，將直接發放「染疫慰問金」，給因染疫而影響家庭生計的市民快速、具體的幫忙，也讓民眾可以得到一個安慰。