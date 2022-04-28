黃健庭：羅智強每天都有新戲碼 31個議員不到一成挺他

國民黨祕書長黃健庭上午接受電台專訪，針對桃園之亂還在持續，台北市議員羅智強說和黨中央溝通管道已斷線，黃健庭說，等事情緩和還是可以再見面溝通，「但這件事好像不會停，每天都有新的戲碼出來」；他也坦言，說羅智強弱，是因為「31位黨籍議員，不到一成願意支持羅智強」。

主持人黃暐瀚詢問黃健庭，羅智強說和黨中央沒有溝通的管道嗎？黃表示，最近羅智強和黨的溝通出現一些狀況，這和彼此的信任感被破壞了有一點關係，因為他和朱立倫之間的談話內容被第三者傳出去，有一些片面和被扭曲，透過媒體放話對朱立倫和黨都有一些傷害，也造成溝通上面的障礙。那陣子都有一些黨務高層、黨內人士的放話問題，都對彼此互信造成傷害。

黃暐瀚詢問，電話事件都沒連絡？黃健庭坦言沒有，但強調兩人之間的線沒有斷，「他都有我們的LINE」。但認為等事情稍微緩和，當然還是可以在見面溝通，但這件事好像不會停，每天都有新的戲碼出來，這不是他們想要發展的狀況，認為找個時間見面談一談，可能比較理想。

黃健庭認為，私人通話不應該對外透露，雖然每一個人都有意見，但在表達的時候必須為黨設想。訴諸網路平台，這對家庭還是團體都是不太好的，還是盡量要跟黨內做溝通。那天朱立倫在溝通的時候難免也有情緒，所以他4月6日才要出來開記者會。

黃健庭強調，不能提名羅智強不是朱立倫那天在電話中跟羅講的，而是選策會早就做了這個決定。羅智強在地方阻力很大，所以才這麼說，希望羅不要這麼貿然宣布要參選。

對於日前在記者會說「羅智強很弱」，黃健庭再度澄清，不是他認為羅智強很弱，而是地方反映羅很弱，地方的意見領袖一致認為很不看好，黨籍議員對他的支持度也很低，「31位黨籍議員，不到一成願意支持羅智強」。後來不斷的被斷章取義很弱，但真正的意思是羅在地方的阻力非常大。

黃健庭說，民進黨還沒出牌，國民黨為什麼要馬上決定人選？國民黨本來就有選策會用協調代替初選，包含持續做民調、地方意見領袖徵詢、考量候選人個人特質。黃暐瀚追問，羅智強等人會在民調裡嗎？黃健庭件強調，不會排除任何人，但民調不是唯一的參考依據。

黃暐瀚詢問，假設最後民調最高的還是魯明哲，會勸他出來選嗎？黃健庭說，「如果最有勝選的是魯明哲，那就徵召他」，一切以勝選為最重要的考量；黃暐瀚追問如果最後民調最高的是羅智強，議長邱奕勝也支持他，黃健庭說，那也有可能。

黃健庭說，所以有有意願的人在這個階段各自去努力，最後再來看哪個人選可以幫國民黨贏回桃園。