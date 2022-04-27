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無懸念獲國民黨首波徵召參選 林姿妙：勇敢起飛

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙獲得國民黨中常會通過徵召提名爭取連任，她表示，今年初以來歷經三番二次空前的政治打壓，感謝大家相挺，她將勇敢起飛，為宜蘭奮戰。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙獲得國民黨中常會通過徵召提名爭取連任，她表示，今年初以來歷經三番二次空前的政治打壓，感謝大家相挺，她將勇敢起飛，為宜蘭奮戰。記者戴永華／攝影

國民黨中常會今天通過徵召提名宜蘭縣長林姿妙參選下屆縣長，爭取連任。林姿妙表示，她今年初以來歷經三番二次空前的政治打壓，感謝大家相挺，她將勇敢起飛，為宜蘭奮戰。

中常會通過提名雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠及宜蘭縣長林姿妙爭取連任，之前外界很多人研判，黨中央不會在第一波就提名處於司法風波的林姿妙，但是黨部今天以實際行動相挺，林姿妙下午2點多透過視訊連線，感謝一路走來，大家對她的支持。

林姿妙說，宜蘭縣拚經濟、交通、老人社會福利及觀光建設，齊頭並進，這幾年縣府團隊努力合作，縣民大家都看得很清楚，但她從今年初以來，三番二次受到空前的政治打壓，感謝先進同志及縣長姐妹們全力相挺，鼓勵支持她走過來，感謝今天獲得徵召提名，相信只要堅持到底，天公疼好人，為了維護宜蘭的公平正義，民主價值，為了延續拚出宜蘭好生活的政治承諾，她將全力奮戰到底，勇敢起飛。

黨主席朱立倫說，走到宜蘭大街小巷，每一位對林姿妙都非常肯定，這位腳踏實地、認真努力為宜蘭全心奉獻的好縣長，真的讓人非常感動；但他必須要講，民進黨在民主聖地的宜蘭，因為無法超越林姿妙，就動用司法為手段的政治打壓，讓人感受到嚴重的肅殺氣氛，林姿妙很勇敢，國民黨也成立律師團捍衛其司法權益及清白，相信縣民眼光的雪亮的，幾十幾年最認真親切的林姿妙為宜蘭付出努力，一定會還給她清白，這場年底的選戰一定辛苦，全黨會做大的後盾，爭取高票連任勝選。

林姿妙在黨中央公布提名後，媒體向她道賀，問她獲得提名是否高興？林姿妙表示，我們本來就很努力在做。

被問到是否擔心對手利用官司來打妳？她說，並沒有做壞事啊，公平正義，中央希望我們繼續拚交通、建設、觀光、教育都要齊頭併進，現在防疫工作很重要。

據了解，明天上午10點半在議會紅磚廣場會有一場記者會，國民黨宜蘭縣黨部與縣議會黨團將表達對林姿妙縣長的鼓勵與支持。

宜蘭縣長林姿妙獲得國民黨首波徵召提名參選下屆縣長，面對年底艱苦選戰，她在連線直播中表示，將勇敢起飛為宜蘭奮戰。圖／翻攝自國民黨臉書直播
宜蘭縣長林姿妙獲得國民黨首波徵召提名參選下屆縣長，面對年底艱苦選戰，她在連線直播中表示，將勇敢起飛為宜蘭奮戰。圖／翻攝自國民黨臉書直播

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