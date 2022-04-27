民進黨中和區初選激烈 律師團「全副武裝」相挺張維倩
民進黨新北市議員初選在中和激戰，讓現任議員有輸不得的壓力，新北市議員張維倩今在律師團「全副武裝」陪同下在街口向民眾拜票。
律師好友都說，張維倩長期注重婦幼權益，希望理性專業的問政人才能留在議會；張維倩也說，這次競爭激烈下她加倍努力，盼民眾能支持她通過初選。
民進黨新北市議員初選民調將於5月2日至5月8日啟動，其中中和區雖藍大於綠，但卻有著4搶3的激烈局面，當中有2位現任、1位老將、1位新秀，各參選人於選前黃金週進行最後衝刺，競選連任的新北市議員張維倩今上午與10多位律師穿著律師袍向民眾請託，盼以理性與專業的問政贏取民眾支持。
中銀律師事務所合夥人林文凱律師表示，張維倩長期注重婦幼權益，以法律專業為民服務，律師訓練的思辨及邏輯能力都十分出色，相信以法律的專業在議會審議法案時，能帶給新北市理性及專業的問政風格。
律師侯領表示，先前爆發兒虐事件時，看見張維倩為幼兒發聲，並邀請律師同業們組織青年律師團為家長們進行義務法律服務，持續以法律專業為社會公益付出，因此今日特地前來陪同拜票，希望優秀人才可以持續留在議會努力。
張維倩表示，特別感謝律師好友們及志工團陪同拜票，自己從政初衷就是希望以律師專業為民眾發聲，三年多來親自為超過千位民眾回答法律問題，地方上大小會勘也都親自出席，在議會更是嚴格把關新北市的預算，這次中和初選十分激烈，一直加倍認真爭取選民認同，希望大家能支持她通過初選。
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