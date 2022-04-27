國民黨北市松山信義區議員初選 詹為元勝出
國民黨台北市黨部今天公布市議員第3選區（松山、信義）初選民調結果，由詹為元勝出；第3選區初選共4人登記，包含田方倫、滿志剛、陳俞亦、詹為元。
九合一選舉年底登場，國民黨台北市黨部今天發布新聞資料表示，4月24至26日針對市議員第3選區（松山、信義）進行電話民調，初選結果由詹為元勝出。
國民黨台北市黨部指出，現任議員不參與初選，初選勝出者為詹為元，將與現任議員一起投入今年底議員選舉，團結一致全力爭取勝選。
國民黨台北市第3選區（松山、信義）現任議員有王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽、陳永德，除陳永德，其餘4名議員日前皆有領表登記。
國民黨北市黨部已公布第5選區（中正、萬華）、第1選區（北投、士林）初選民調結果，第5選區由鍾小平勝出、第1選區為林杏兒勝出。
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