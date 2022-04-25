選對會徵召劉建國挑戰雲林縣長 陳吉仲：非常適合

立法院經濟委員會今天審查農委會預算，邀請農委會主委陳吉仲列席備詢，而民進黨「選舉對策委員會」昨確定徵召立委劉建國為雲林縣長參選人，對於參選雲林縣長呼聲也很高的陳吉仲在會前接受聯訪表示，劉建國是一個非常優秀的立法委員，未來一定也會是傑出的雲林縣長，雲林縣有很多農業問題，他認為劉建國是非常適合的未來雲林縣長，至於未能參選雲林縣長是否覺得可惜？陳吉仲表示，不會覺得可惜，他的工作就是把農業做好，而且現在還有太多議題，會盡全力把農業部門往上提升，讓所有農漁民收入增加、讓農業可以永續。 立法院經濟委員會今天審查農委會預算，邀請農委會主委陳吉仲（左）列席備詢，而民進黨選對會昨確定徵召立委劉建國為雲林縣長候選人，陳吉仲在會前接受聯訪表示，劉建國是一個非常優秀的立法委員，未來一定也會是傑出的雲林縣長。記者許正宏／攝影