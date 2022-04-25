被問北市選舉 林佳龍：疫情嚴峻支持陳時中領導

民進黨布局台北市長選舉尚未明朗，交通部前部長林佳龍也被外界點名。林佳龍今天表示，民進黨針對六都都是徵召提名，「我們就是持續準備中」，現在疫情相當嚴峻，希望全民同舟共濟，支持疫情指揮中心指揮官陳時中的領導，把疫情控制好，讓台灣在後疫情時代有更好的發展。

林佳龍今天早上出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，他受訪時表示，現在全民關心的就是防疫，要配合指揮官，從自己做起，他認為「防疫優先，選舉擺一邊」，他全力支持指揮官的防疫措施。

被問到現在疫情嚴峻，是否林佳龍參戰北市是有利的情況？林佳龍說，這沒有關係，該準備的工作持續準備，防疫優先，配合所有措施，民進黨會考量各方面情勢，在適當時候推出人選。

被問及上周與蔡英文總統見面，是否有談到雙北選情？林佳龍說，他和蔡總統常碰面，不管正式、非正式，針對許多事都會討論。

媒體再追問是否評估過陳時中的實力？林佳龍說，陳時中是很專注在工作上的人，防疫上的表現大家有目共睹，「我們就是全力支持，他是很強的部長。」