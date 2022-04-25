獨／國民黨出奇兵 新竹市長擬推徐欣瑩回黨參選
新竹市長林智堅屆滿兩屆，新竹市成為各政黨布局重點。雖然國民黨內部民調日前是當地立委鄭正鈐最高，不過黨主席朱立倫打算推出奇兵，擬找曾拿下全國立委最高票、以及具有博士身分的人選，也就是2018年以民國黨籍參選新竹縣長以些微差距敗給國民黨的前立委徐欣瑩。
徐欣瑩2015年退出國民黨，成立民國黨並擔任黨主席，2019年民國黨併入悟覺妙天禪師的國會政黨聯盟，但國會政黨聯盟在2020推出的不分區立委均落選，同年3月解散。據了解，這次不僅國民黨要找徐欣瑩出馬選新竹市長，徐欣瑩與妙天等人都將一併回國民黨（妙天去年參加同舟大會師，與朱立倫同台），成為一大助力。
國民黨新竹市議會黨團在去年7月自行辦理的下屆新竹市長初選全民調作業，由市議員林耕仁勝出，不過遭人檢舉並質疑其適法性。國民黨組發會當時澄清，縣市長候選人的提名權責為中常會，請各縣市要依據中常會訂頒的作業時程和作業要點來辦理相關作業，未承認此初選結果。
而國民黨中央日前進行內部民調，結果顯示鄭正鈐贏林耕仁，而鄭確實也有意願競逐。但在民進黨還未確定人選的情況下，黨中央在思考不管是拿回新竹還是桃園，勢必要考量到民進黨是否派出強將，所以除了地方因素外，也規劃推出奇兵來打贏這一局。
此外，徐欣瑩2018年參選新竹縣長，當時邀請台北市長柯文哲輔選。而柯日前也被媒體問到，今年是否會找徐欣瑩代表民眾黨參選新竹縣，柯文哲當時說，「這要徐欣瑩有意願」。
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