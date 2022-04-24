民進黨將徵召劉建國選下屆雲林縣長 蘇治芬回應了
民進黨選舉對策委員會會議今天拍板，將徵召立委劉建國為雲林縣長候選人；針對年底這一戰，媒體最近多次詢問過雲縣另一名立委蘇治芬看法，她一貫態度是「尊重黨的決定」，今天黨中央提名明朗化，蘇態度低調，個人臉書上簡單發表個人看法「黨的決定，我們全力以赴」。
據了解，蘇治芬先前多次在公開場合表態過不會參選下屆雲林縣長的態度，一心以民進黨重返執政為主要目標，親近蘇的人士表示，她仍維持過去一貫的態度，就是尊重黨的決定。
記者致電聯繫蘇，蘇表示，提名結果下周三才會定案，她的態度如同臉書上所言。針對劉受訪時說會陸續安排時間拜會黨內大老與先進，蘇回應「我覺得他不會這麼做，應會建構自己的路」。
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