民進黨將徵召劉建國選下屆雲林縣長 蘇治芬回應了

民進黨選舉對策委員會會議今天拍板，將徵召立委劉建國為雲林縣長候選人；針對年底這一戰，媒體最近多次詢問過雲縣另一名立委蘇治芬看法，她一貫態度是「尊重黨的決定」，今天黨中央提名明朗化，蘇態度低調，個人臉書上簡單發表個人看法「黨的決定，我們全力以赴」。

據了解，蘇治芬先前多次在公開場合表態過不會參選下屆雲林縣長的態度，一心以民進黨重返執政為主要目標，親近蘇的人士表示，她仍維持過去一貫的態度，就是尊重黨的決定。