快訊

疫情竄飆 陳時中：估最高點為單日確診4.5萬人、今有1.5萬藥物到貨

民進黨選對會拍板縣市長候選人 台中徵召蔡其昌、雲林徵召劉建國

拚初選 綠港湖新人何孟樺訪邱義仁獲勉勵「參選成功」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
何孟樺今天也在臉書上分享「永遠的秘書長」、台日交流協會會長邱義仁，親筆寫給她「孟樺加油」祝福。圖／何孟樺提供
何孟樺今天也在臉書上分享「永遠的秘書長」、台日交流協會會長邱義仁，親筆寫給她「孟樺加油」祝福。圖／何孟樺提供

年底北市議員選戰倒數，民進黨爭取北市議員內湖南港選區初選的新人何孟樺，也在民進黨初選周前夕，拜訪她在國安會的大前輩、台日交流協會會長、「永遠的秘書長」邱義仁，何孟樺提到，邱義仁也給她鼓勵，表示沒有背景的年輕人參選，會很辛苦，也勉勵「孟樺加油！選了就要成功！」

何孟樺表示，她與邱義仁無話不聊，邱會長也送了她一本日譯書「小老百姓的戰場行動守則」，並簽名鼓勵能繼續加油。會長告訴她，國安會的事務離市民並不遙遠，尤其烏俄戰爭使大家更加認識到全民防衛的重要，也叮囑她要好好利用日本及國安會的歷練，推動更好的首都改造。

何孟樺提到，她的碩士論文研究「民進黨的創黨歷程」，當時就有前去訪問邱會長，接著她在民進黨工作、到國安會負責台日關係，也不時都會有機會和邱會長交流台日戰略、國際關係，這次能夠得到邱會長的支持和鼓勵，真的很開心。

何提到，從戒嚴到解嚴、從野百合到太陽花，邱會長見證過台灣許多歷史的重要時刻，在時代的齒輪轉動之際，「我們身為新世代，也一定會持續跟隨前輩們的腳步，守護民主、守住台灣」。

何說，她感謝會長邱義仁的鼓勵，她會努力將國安會的歷練和國際視野帶進市議會，為台北市民服務。也請大家繼續堅定支持一路與小英總統、民進黨一起努力的何孟樺！

民進黨爭取北市議員內湖南港選區初選的新人何孟樺，在黨內初選周前夕，拜訪她在國安會的大前輩、台日交流協會會長、「永遠的秘書長」邱義仁。圖／何孟樺提供
民進黨爭取北市議員內湖南港選區初選的新人何孟樺，在黨內初選周前夕，拜訪她在國安會的大前輩、台日交流協會會長、「永遠的秘書長」邱義仁。圖／何孟樺提供
民進黨爭取北市議員內湖南港選區初選的新人何孟樺，在黨內初選周前夕，拜訪她在國安會的大前輩、台日交流協會會長、「永遠的秘書長」邱義仁。圖／何孟樺提供
民進黨爭取北市議員內湖南港選區初選的新人何孟樺，在黨內初選周前夕，拜訪她在國安會的大前輩、台日交流協會會長、「永遠的秘書長」邱義仁。圖／何孟樺提供

2022大選

延伸閱讀

國民黨北市議員士北選區初選 林杏兒擊敗黃子哲勝出

北市選手參加金門馬拉松 張芷瑄奪全馬女子組第一

竹聯幫成員持槍刀暴力討債 北市警逮12嫌送辦

賴清德悼念黃先柱：能結交這樣的摯友是我萬分榮幸

相關新聞

蔡其昌獲徵召選台中市長 林佳龍千字文獻上祝福

民進黨主席蔡英文今天在官邸舉行「選舉對策委員會」會議，拍板徵召立法院副院長蔡其昌為台中市長候選人。不斷被點名回鍋參選台中...

民進黨選對會拍板 台中徵召蔡其昌、雲林徵召劉建國

民進黨主席蔡英文今天在官邸舉行「選舉對策委員會」會議，會中拍板徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌...

拚初選 綠港湖新人何孟樺訪邱義仁獲勉勵「參選成功」

年底北市議員選戰倒數，民進黨爭取北市議員內湖南港選區初選的新人何孟樺，也在民進黨初選周前夕，拜訪她在國安會的大前輩、台日...

國民黨北市議員士北選區初選 林杏兒擊敗黃子哲勝出

年底台北市議員選戰，國民黨台北市黨部今天公布北市議員第一選區初選結果，士林北投第一選區初選由林杏兒勝出，將與現任議員汪志...

國民黨台北市議員士林北投區初選 林杏兒勝出

2022年中國國民黨在台北市議員選舉將提名33席，兩梯次共44人登記。其中，第1選區（士林、北投）5人角逐，今天公布民調...

蔡英文徵召蔡其昌出戰台中？何欣純：一貫態度就是尊重

消息傳出民進黨主席蔡英文今天將徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，日前表態爭取的立委何欣純上午到向上市場探訪民情時說，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。