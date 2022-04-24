拚初選 綠港湖新人何孟樺訪邱義仁獲勉勵「參選成功」

年底北市議員選戰倒數，民進黨爭取北市議員內湖南港選區初選的新人何孟樺，也在民進黨初選周前夕，拜訪她在國安會的大前輩、台日交流協會會長、「永遠的秘書長」邱義仁，何孟樺提到，邱義仁也給她鼓勵，表示沒有背景的年輕人參選，會很辛苦，也勉勵「孟樺加油！選了就要成功！」

何孟樺表示，她與邱義仁無話不聊，邱會長也送了她一本日譯書「小老百姓的戰場行動守則」，並簽名鼓勵能繼續加油。會長告訴她，國安會的事務離市民並不遙遠，尤其烏俄戰爭使大家更加認識到全民防衛的重要，也叮囑她要好好利用日本及國安會的歷練，推動更好的首都改造。

何孟樺提到，她的碩士論文研究「民進黨的創黨歷程」，當時就有前去訪問邱會長，接著她在民進黨工作、到國安會負責台日關係，也不時都會有機會和邱會長交流台日戰略、國際關係，這次能夠得到邱會長的支持和鼓勵，真的很開心。

何提到，從戒嚴到解嚴、從野百合到太陽花，邱會長見證過台灣許多歷史的重要時刻，在時代的齒輪轉動之際，「我們身為新世代，也一定會持續跟隨前輩們的腳步，守護民主、守住台灣」。

何說，她感謝會長邱義仁的鼓勵，她會努力將國安會的歷練和國際視野帶進市議會，為台北市民服務。也請大家繼續堅定支持一路與小英總統、民進黨一起努力的何孟樺！