國民黨台北市議員士林北投區初選 林杏兒勝出

2022年中國國民黨在台北市議員選舉將提名33席，兩梯次共44人登記。其中，第1選區（士林、北投）5人角逐，今天公布民調結果，確定由林杏兒勝出。

第14屆台北市議員初選，國民黨這次分兩梯次登記，共計44人要爭取提名33席，其中第6選區（大安、文山）現任加新人共11人登記，參選爆炸；另，第1選區則包括市議員汪志冰、陳重文、張斯綱登記（現任不參與初選），最後1席由新人林杏兒和黃子哲一爭高下。

國民黨台北市黨部今天發布新聞稿表示，第1選區初選已於4月21、22和23日進行電話民調，委由2家民調公司以台北市的住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。

民調結果今天出爐，國民黨指出，第1選區初選由林杏兒勝出，參選人都表現民主風範、君子風度。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，第1選區核定額度為4席，由於現任市議員不參與初選，今天初選結果由林杏兒勝出，將與汪志冰、陳重文、張斯綱一起投入2022年底三合一第1選區市議員大選，團結一致、力求勝選。

國民黨說，依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今天第1選區由林杏兒贏得初選，5月中旬前將一併與3名現任市議員一起提報中央選策會核定。