綠營宜蘭市縣議員初選揭曉 林麗、黃惠慈、吳福田出線

民進黨宜蘭市縣議員初選結果今天公布，綜合2家民調公司，4人搶3席，現任縣議員林麗、立委陳歐珀助理黃惠慈、前縣議員吳福田出線，政務委員吳澤成辦公室祕書張曜顯落敗。縣黨部表示，3人將獲提名披綠袍出征，期許年底選戰都能全壘打。

民進黨宜蘭縣黨部昨晚委由2家公司民調，今天成績揭曉，林麗38.63%最高、黃惠慈30.91%、吳福田18.11%，張曜顯12.36%，這也代表綠營縣議員宜蘭市選區3選將出爐。

林麗表示，謝謝鄉親的支持跟疼惜，讓其有機會參加年底大選，迎接下一個4年的縣政監督與挑戰。她說，8年問政生涯始終如一，只有褪去譁眾取寵，真正的走入群眾，才能得到民眾信任，期待鄉親繼續鞭策與疼惜。

黃惠慈感謝宜蘭市民的支持、前輩的民主風範，讓首次參選的她能獲黨內提名，「這是承接民進黨榮耀的重擔」，初選不是結束，面臨大選將更虔誠向市民、縣民請益，在年底獲得勝選。

吳福田說，民主經過長期以來的努力，台灣、宜蘭都有相當好的成績，此次初選有年輕人參與、繼續深耕民主深耕，相信宜蘭縣會更好，也期許民進黨在年底選舉更加團結，拚出選戰的最好成績。