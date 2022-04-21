挺過「狗語」風暴 賴香伶代表民眾黨選桃園市長

民眾黨今公布桃園市長初選民調結果，民眾黨立委賴香伶戰勝秘書長謝立功，將代表民眾黨出戰桃園，賴香伶雖先前才遭遇黨主席柯文哲「狗語」風暴，引發黨內部分人士質疑，但最終仍順利挺過初選。民眾黨人士透露，對比民調中，民眾黨與藍、綠比較的對象分別是國民黨立委呂玉玲、民進黨立委鄭運鵬，由於此兩人是兩大黨目前最有可能出線人選，所以與其比較。

賴香伶表示，感謝謝立功在三月相約投入民眾黨第一次市長初選的民主程序，本著讓市民朋友更認識民眾黨的初衷，帶動大家認識新政黨，讓民眾黨想要推動的理念、證見、願景，得到市民認同。初選過程中，透過一步一腳印跟市民朋友溝通，「這是第一步，民眾黨在現有各黨還沒提出人選時，笨鳥先飛」。

賴香伶說，民眾黨率先推出人選，接下來的課題是如何延續、擴大支持力量，對於國民黨立委呂玉玲也喊出要參選桃園市，她表示，相信桃園有機會成為國際新興城市，她及其他政黨都是用這角度看待桃園，必須有一定支持度才是大家能接受人選，她及民眾黨將帶著這樣的願景展開競選活動、論述，一定會讓藍綠兩黨參選人有所緊張，加快人選出現，這樣良性的政治是民眾黨扮演的角色，並期待藍綠兩黨盡快負責任地讓民眾認識候選人。

謝立功說，藍綠兩黨這幾個月荒謬的演出，不知道國民黨誰會出線，也不知道民進黨演哪齣，但賴香伶已經跨出第一步，民眾黨不分區立委有五席，但這是第一次有立委參與選舉，他扮演秘書長的角色，就是要建立初選制度，這次初選在桃園舉辦，顯見民眾黨對於桃園有很高期待，全黨從主席柯文哲上下，都希望能夠推出最好人選。

謝立功也質疑，藍綠輪流執政，到底有沒有給民眾給好的生活？希望桃園市民在藍綠以外，重新思考民眾黨是否可給大家帶來更好未來，他強調，初選結果不是誰勝誰負，民眾黨贏了，他跟賴香伶也都贏了，將共同努力讓桃園更好。