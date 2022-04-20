藍綠兩黨參選強出頭 各自打如意算盤？

【台灣醒報特派員劉東皋特稿】年底縣市長選舉，藍、綠兩大政黨候選人的舉措充滿詭異。民進黨台中市長人選遲不宣布，任由不同派系陣營喊話；台中原有強將蔡其昌，卻跑出何欣純宣布參選攪局，視黨主席徵召權如無物。國民黨中央在桃園則是直接指羅智強「弱」而判定他出局。這場選舉，既未顯示民主公開透明的價值，反而充滿暗箱算計。

論起台中市長選舉，盧秀燕在春節過後的各項民調，在支持度上都高居首位，民進黨的可能人選，支持度依序則分別是林佳龍、蔡其昌、何欣純。在林佳龍派出他的心腹前台中市交通局長王義川宣布爭取市長提名後，即表示林已無意於台中。按理，民進黨應即時徵召蔡其昌才對。

綠營台中仍未見母雞

然而，偏偏民進黨中央遲不表態，此時又冒出立委何欣純宣布爭取參選。讓蔡其昌再一次於臉書公告，他尊重主席蔡英文的徵召權，如徵召他，他就全力以赴；如徵召別人，他也會全力輔選。蔡其昌的表態已經很明顯。既然民進黨的市長提名權由黨主席決定，他不必有爭取或不爭取提名的動作。

何欣純在多位民進黨正國會系議員的陪同下宣布爭取提名，明顯有林佳龍在背後操作的影子。這樣的動作或不是在挑戰蔡英文，就是在施壓不同陣營。國民黨人士認為，民進黨常須在選舉提名前搞好位子或資源分配。面對市長選舉、各派系市議員的安排，顯然尚未喬定。

桃園看不到勝選程式

蔡英文取得市長提名徵召權的過程也充滿爭議，在民進黨內曾掀起不小風波，而國民黨主席朱立倫相較於蔡英文，更明顯是個弱勢主席，但在桃園市長提名上，卻顯得相當強勢。不論朱是弱勢或強勢，此次桃園市長提名，還是見不到國民黨內的民主與公開透明機制，更看不到勝選策略為何？

如今國民黨立委呂玉玲要爭取參選桃園市長，似有意逼宮朱立倫？讓國民黨桃園市長的提名更陷混亂。朱立倫在參選黨主席時，既強調一切以勝選為考量，如果桃園人選陷入三方爭議，就應透過初選真正挑選出一位強棒參選才是。

假如真如外傳黨中央口袋名單是呂玉玲，則在一團亂的提名過程中，呂玉玲即使最後出線，戰力恐怕比羅智強還弱。與其如此，倒不如讓所有有意參選者都來一場公平的初選。

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