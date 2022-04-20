湧言會隱憂 台南初選議員接連挫敗
民進黨「湧言會」在台南推出五名新人應戰議員初選，初選民調陸續公佈，昨天隸屬湧言會的陳世霖（第七選區）、李開通（第三選區）初選民調未過關，今天第二選區的陳俊安也未過，黨內人士分析，湧言會在台南「一天掉一個選區」，派系不僅在大本營高雄出現危機，召集人王定宇位處的台南也岌岌可危，派系浮現隱憂。
台南第二選區民調剛公佈，共5選3（含女性保障1席），分別由蔡蘇秋金28.94、蔡秋蘭21.85、謝舒凡19.70出線，王定宇力挺的陳俊安未過關。
黨內人士指出，陳俊安成立服務處時，趙天麟、王定宇與林楚茵站台演講推薦，助陣加油打氣；基層樁腳動員鄉親到場非常熱鬧，未料陳俊安仍未能過關，湧言會「一天掉一個選區」，加上高雄的挫敗，派系選情狀況不樂觀。
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