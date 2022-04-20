台灣基進選將就戰鬥位子 監工形象打團體仗出擊

迎接2022選戰，台灣基進預計在全台提名23至25人，黨主席陳奕齊評估，高雄席次有機會「坐三望五」，台南目標是拚上3席成立黨團，宜蘭、桃園、台中、嘉義市、屏東都是第一次有基進選將投入，會以團體作戰隊形，讓更多人認同基進黨。

台灣基進一連3天在高雄為參選人拍攝選舉宣傳照，穿戴磚紅色夾克、工程帽、腰包、手板、雨鞋等，展現工程人嚴謹、專業的監工形象，此次參選人以七、八年級為主力，展現清新、活力。

「台灣有基進，大步向前行；台灣的氣力，基進準備好了！」來自高雄、屏東、台南、嘉義等地的基進黨市議員參選人昨天齊聚高雄鹽埕區的攝影棚，攝影師林韋議操刀拍攝一系列宣傳照。

陳奕齊說，台灣基進會發揮「團隊作戰」政黨特色，台灣需要的政治力量「我們準備好了！」陳也說，台灣基進的誕生，是為了回應台灣民主轉型當中，沒有本土在野政黨的困境，經過將近十年努力，更清楚「起造好的台灣，需要好的監工」。

台灣基進首度在屏東縣推出縣議員參選人，陳秋豪說，屏東正值縣政升級的關鍵四年，為了維護品質，監工很重要。陳秋豪說，屏東有豐沛的綠電，如何兼顧招商與宜居，未來會以跨領域專業知識與留學美國經驗，監工讓屏東轉骨升級。

46歲陳秋豪原本在大學教書，毅然放棄穩定教職投入政治圈，讓許多人訝異。陳秋豪說，10年前從美國取得博士回到台灣，看到陳奕齊一路堅持不懈的信念，「我被他感動了」。

陳秋豪老家就在屏東，屏東高中畢業後就離家，再度回到家鄉，看到許多亟待革新、解決的問題，尤其是少子化問題嚴重，他說，台灣必須更重視教育，才能培養更多菁英，這將影響台灣競爭力。

投入高雄三民區的參選人張博洋說，看到這麼多夥伴齊聚一堂非常感動，4年前台灣基進挑戰市議員時，他還是志工，站在台下、站在每位候選人的身後，看著大家茁壯。經過4年，他從台下走到台上，披台灣基進戰袍出征，他回顧2018年台灣基進落敗時，他坐在黨部樓梯口落淚，嘆「大家都這樣努力了，為什麼是這樣結局」，之後又經歷罷韓、立委選舉、反惡罷與公投等挑戰，不論是他或基進都有相當大的成長，期待與高雄其他夥伴一同把當時的淚水化作養分，年底再次落淚時，迎來的是勝利的喜淚。