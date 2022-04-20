參選桃園市長到底？呂玉玲：尊重黨的機制 現要努力打拚

國民黨桃園市長之亂備受關注，外傳國民黨中央屬意的立委呂玉玲經過多日思考，今上午於中壢古華花園飯店開記者會宣布參選桃園市長，她表示，她的團隊共同的討論的決定要勇敢的站出來承擔，為桃園打拚，對地方事務了解，是真心愛桃園了解桃園，因此要勇敢出來承擔。

被問到要如何爭取提名，呂表示，她有鄉親的支持，才能夠擔任3屆的立委，所以這次的參選也是幾經思考，她是3屆的立委，所以更義無反顧責無旁貸，不可以推卸責任，她跟她的團隊共同的討論的決定要勇敢的站出來承擔。相信可以為桃園做更多的事情，為桃園打拚給桃園更美好的未來。

被問到不管有沒有提名，是不是都參選到底，呂指出，黨的機制已經在走了，尊重黨的機制，現在做的是努力打拚，爭取所有鄉親的認同跟信任。

選在這時候宣布是不是因為在地對於空降出現較多批評聲音，呂說，在地方努力，也請益的很多，包括黨中央跟地方黨部及地方仕紳，大家給她很多的鼓勵跟祝福，所以要勇敢的站出來承擔。

身為唯一女性候選人優勢會在哪，呂表示，她是客家女兒，會拿出硬頸的精神來努力打拚，一步一腳印在地方服務，聽取所有民意的聲音，尋求共識來推展市政，相信桃園一定會晉級變更好。

至於宣布參選有沒有和黨主席朱立倫討論，呂說，媒體及地方中央都多次點名要她參選市長，相信大家都有聽到，因此也有多方去請益，做到所有鄉親鼓勵、認同及勸進。