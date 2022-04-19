民眾黨桃園市長之爭今晚最後民調 是誰出線明天公布
台灣民眾黨桃園市長初選提名之爭，由秘書長謝立功對決立委賴香伶，兩人最近深入桃園地方和傳統市場爭取選民民調支持，今天晚上6時30分至9時30分進行最後一天電話民調，兩人均對結果有信心，桃園市黨部表示，桃園市長初選全民調進入第5天，初選民調結果預定明天對外公布。
謝立功、賴香伶為爭取民眾黨桃園市長提名，謝、賴兩人連日在黨內多位市議員參選人陪同，走入傳統市場及各區地方，透過本尊或分身卯足勁向桃園選民拜票，請選民「民調唯一支持」，謝立功最後一天前往中壢新明市場拜票，堅持初選到最後一刻。
謝立功向初選競爭對手賴香伶表達謝謝，他表示，這次桃園市長初選，兩人示範了最有民主風度的民調初選。市黨部表示，謝、賴兩人桃園市長初選民調今晚完成，初選結果預定明天對外公布。
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