民眾黨批新北市老議員太多 王淑慧：能力才是重點

台灣民眾黨新北市黨部今日上午舉行記者會，批評新北市議會已淪為老人政治，許多議員將近70歲，應在家「含飴弄孫」，呼籲現任議員交棒給年輕人。遭批評的議員回擊，能力才是最重要的，若他們表現不佳，選民自然會淘汰他們，不勞民眾黨費心。

民眾黨新北市議員參選人王如意指出，國民黨籍新北市議員的平均年齡為54.3歲，民進黨籍新北市議員的平均年齡為52.4歲，民眾黨今年在新北市共提名11位市議員參選人，平均年齡只有43.7歲，年輕、高學歷、有活力，這是民眾黨參選人最大的競爭優勢。

民眾黨新北市議員參選人陳俊霖指出，現任新北市議員年齡達到65歲的國民黨籍議員，有80歲的黃林玲玲、68歲鄭戴麗香、68歲陳錦錠、66歲周勝考、65歲黃桂蘭，民進黨籍議員計有67歲王淑慧、66歲彭成龍、65歲鍾宏仁。

陳俊霖說，黃林玲玲已決定交棒給兒子黃聖超，鄭戴麗香因為身體健康因素放棄連任，連64歲的蔡明堂都決定交棒給兒子蔡政呈。在民進黨方面，彭成龍決定交棒給兒子彭一書。年紀達到65歲的現任市議員，還有陳錦錠、周勝考、黃桂蘭、鍾宏仁、王淑慧想繼續參選。

民眾黨新北市議員參選人張凱鈞指出，新北市許多資深市議員卻利用自身的政治資歷，去謀取不當的利益，新北目前有11位現任議員曾因涉及貪污、收賄、賄選或其他刑案，遭起訴或判刑，民進黨籍板橋區的王淑慧，一審甚至被判9年，王淑慧如今已經67歲，而且被民進黨停權，她堅持參選到底，豈不是侮辱新北市選民的政治智慧？

張凱鈞表示，台灣的民主政治日趨成熟，「貪瀆沒關係，會做事就好」的觀念，一定必須走入歷史灰燼，民眾黨代表的是專業、理性、清廉的價值，選出的民意代表一定會認真做事，為地方打拚，他要拜託新北市的鄉親，給予年輕人機會，讓敢衝敢拚的民眾黨市議員參選人未來能夠為新北市議會注入新血輪。

王淑慧反擊，蔡英文總統也跟她一樣66歲，行政院長蘇貞昌年紀更大，但他們都還有能力做事，若沒有長輩在前面帶領，提供年輕人方向，國家怎麼會進步。

王淑慧指出，若選民認為他們年紀太大，身體差，做的事不符合選民需求，自然就會用選票淘汰他們，何必勞煩民眾黨費心。身為議員，最重要的就是質詢，民眾黨可以去查看看，他們在議會的發言次數、提案次數一點都不輸給年輕人，不能單以年紀來定論適不適任議員角色。

周勝考表示，中央許多官員年紀都在65至70歲之間，政治應該是長者在前面讓年輕人學習，這樣國家、社會才會循序漸進的進步。

周勝考說，不管是政治也好、企業也好，只要有能力，就算年紀大也應該要給予支持，拜登年紀更大，但因為有能力，美國民眾還是會支持他，議員其實也是同理，希望民眾黨不要一直鬥長輩，好好做事，互相合作會讓社會更加和諧。