綠參選人和陳時中掛看板 蔣萬安：影響防疫不會被接受

國內疫情延燒，但民進黨部分議員擬參選人已和衛福部長陳時中合掛看版。國民黨立委蔣萬安上午受訪表示，希望中央、地方好好在這段期間做好防疫，防疫的過程不需要參雜任何選舉和政治的考量，如果如此，影響到防疫的做為，民眾是不會接受的。

蔣萬安說，接下來疫情可能來到高峰，大家也關心疫情是否能守住，希望指揮中心能提出相對應的SOP出來，例如疫苗的覆蓋率是否能像韓國達到90%以上，還有他們的疫苗救濟採取要件放寬、審議加快的做法，讓民眾對於施打疫苗能夠有信心。

蔣萬安進一步指出，依照我國人口比例，需要70萬藥物，目前藥物準備，我國還是遠遠不足，到6月底才有35萬劑出來，大家會擔心確診數持續攀高，藥品是否不夠；還有部分縣市已經試行輕症居家照護，對於醫療和食物配送是否有相對硬措施和整體統籌做法，這都是民眾關心的。

近日蔣萬安幫部分黨內市議員擬參選人電話拜票，是否不中立？蔣萬安表示，他一開始的初衷是鼓勵優秀年輕人出來參選，希望能讓他們被更多人看見，他的態度一直都是只要他們願意找他幫忙，他都非常樂意的給予協助；後來市黨部接到地方不同的聲音，希望初選作業順利完成，有整體的考量，那他都尊重市黨部的意見。

蔣萬安表示，參選非常辛苦，不管哪個區，這些優秀年輕人只要找他，他都願意來幫忙，希望他安排掃街拜票，只要時間允許，他都非常樂意；且2018年他就有給予新人這樣的協助，過去如此，這次當然也一樣。

對於有議員參選人在電視上、網路上互相攻擊，蔣萬安表示，希望在整個初選過程中，大家都還是能夠理性討論，初選中就是個過程，最後有些人能夠被提名，有些人無法被提名，但大家都還是一個團隊，有共同的目標，就是希望能夠在年底打贏選戰。

外傳蔣萬安要等台北市議員都被提名後再來宣布參選台北市長，蔣萬安表示，希望初選提名能夠順利，接下來就是一個團體戰，希望能夠對外展現團隊的整體戰力和決心。

民進黨副秘書長林鶴明認為蔣萬安要參選北市長，還缺一份台北的情感，例如馬英九會幫媽媽買菜等。蔣萬安則說，他對台北的情感其實非常深厚，他在這裡出生、長大，無論如何他會永遠站在人民這一方，為民眾勇敢發聲，他會持續在基層傾聽，了解大家的需求和心聲，接下來他會讓大家在每一個地方都看到他，對於這個城市所提出的願景和藍圖。

此外，立法院遷址其中一個選項是中正紀念堂，蔣萬安認為，這要考量到國家長遠發展、國會運的作狀況，這幾天立法院也會來討論，院長游錫堃也會和台北市長柯文哲來見面，大家開誠布公，把各自意見表達出來、好好討論。