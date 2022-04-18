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林為洲參選竹北市長 今上午助理代領表、周五登記
立委林為洲預計周五將正式登記參選竹北市長，今天上午國民黨新竹縣黨部辦理鄉鎮市長黨內初選領表登記，一早林為洲的助理陳致穎便抵達黨部並代為領表；縣黨部今明2天開放領表，20到22日受理登記。
據了解，林為洲此次參選竹北市長是有備而來，幾乎在傳出參選人風聲的同時，聲量便壓過其他參選人，甚至根據藍營內部傳出民調，林為洲穩穩領先，讓其他藍營擬參選人相形失色，即便是綜合其他黨派參選人所得民調，林為洲仍有超過1成9的支持度，不過民進黨鄭朝方緊跟其後。
今天上午林為洲的助理陳致穎現身黨部領表，面對媒體並未多談，但確定林為洲本人將在本周五正式登記前，將開記者會宣布參選竹北市長。林為洲更已先行表示希望能為家鄉奉獻己力，希望爭取黨內及選民認同，也對於選情十分樂觀。
不過地方人士認為，近年竹北選民結構逐漸朝都會化發展，地方傳統政治勢力的影響力已逐漸式微，藍營在竹北地方並不一定是完全優勢，尤其本屆竹北市長何淦銘就是無黨籍，選民對黨派認同感不強，林為洲要勝選恐怕還得端出夠吸引人的政見，才能博得竹北選民青睞。
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