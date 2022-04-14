蔡詩萍挺蔣萬安跨出這一步 中正紀念堂改名才是主動出擊

國民黨立委蔣萬安日前拋出中正紀念堂應轉型為「台灣建設紀念館」，引發熱議。作家蔡詩萍在臉書發文力挺蔣萬安，表示「支持蔣萬安跨出這一步，蔣家評價要回歸民主，而非一座空洞的聖堂！」

且就政黨立場分析，蔡詩萍認為藍營的怒火來自蔣萬安為何在選戰起跑之際「搬石頭砸腳」，綠營更是「得寸進尺，吃起豆腐，要他進一步談蔣介石銅像的去留！」他更認為有媒體將認同蔣家與否，等同於認不認同自己是中國人，是一種窄化為「中國人vs.台灣人」的選擇。蔡詩萍說，蔣介石無疑是以「中國人自居的」，蔣經國晚年說他來台近四十年「也是台灣人了」，看似很不一樣，但那是每個人的「時代的限制」，那都是「個人的時代經歷使然」。

蔣經國力求台灣化、本土化的結果，讓他超越了省籍、族群，獻身於政治典範的轉移與創造上。蔡詩萍認為，蔣萬安試圖跨出「中正紀念堂」的「圖騰泥淖」，不管他是否為「蔣家後代」，做為一位藍營中生代，難道不該主動積極地挑戰這議題，只能任由綠營一直把「蔣家功過」，當提款機使用？他認為，這是他支持蔣萬安跳出來談中正紀念堂的理由。「任何有企圖心的藍營政治人物，都得想想這議題該怎麼辦才好！」他並以為，若連同陣營的國民黨都不了解他這番苦心，才是真正扭曲、誤解了他。

回顧中正紀念堂如何誔生，蔡詩萍說，它的矗立就像是「帝王之陵寢」，不容否認都是權年代和體制下才會有的思維。蔡詩萍認為，蔣萬安此舉，恰是為國民黨在民主典範的主動出擊。「威權思索而出發的中正紀念堂，確實是可以轉型，轉化為不同族群，不同政治認同的台灣民眾，都坦然視之為『台灣走過之共同路』的和平廣場，或歷史場域！」他也呼籲綠營，轉型正義必須服從民主價值，也要提醒藍營，兩蔣價值不是神話也不是聖經，「蔣家歷史要在台灣這塊土地上被肯定被認可，最終是要在回歸民主價值，而非一座空洞的聖堂！」、「誰能說蔣家後代蔣萬安走出的第一步，不對，不該，不能呢？」若民主價值肯定了兩蔣，誰也不能再移動他們的位置。