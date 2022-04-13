快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

市長選戰拉序幕 蔣萬安拜會議會黨團

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

為年底市長選舉預做準備，國民黨立委蔣萬安13日至台北市議會國民黨團拜碼頭，受到全體國民黨議員熱烈歡迎。其中，原本打算選台北市的議員羅智強也接受蔣萬安對他的祝福，全場也為轉戰桃園的羅智強加油打氣。同時間台北市長柯文哲也前往拜會民進黨團，被問是否強碰頭？蔣萬安笑說，行程早在3月已安排。

感謝前輩照顧

蔣萬安說，國民黨市議員過去無論在2016年他第一次選舉、2020年選舉時，還有公投等選戰都幫他非常多，親自跟各位議員跑行程才發現，他們對台北市民的服務熱忱超乎想像，「有你們真好。」他感性地說，第一次選舉時，身為政治新人什麼都不懂，非常感謝各位前輩教他在不同場合的應對進退。

蔣萬安也提到，2018年市議員選舉時，他也幫助許多議員站台、成立競選總部，無形之間跟大家都建立起革命情感。他說大家都知道過去他在美國當律師，因此也想將很多創新的概念應用到台北市政，包括加速都市更新、智慧城市與宜居城市的整體規劃，這都需要大家的協助。

低谷衝刺重返北市

他坦言，中央現在由民進黨執政、台北市則由民眾黨，國民黨首次全面在野，也許過去幾次選舉的結果並不好，許多選民也看衰國民黨，認為市議員與里長的席次只會一直掉，但他認為這樣的低谷才是展現國民黨韌性與毅力的時刻，因此他對於年底贏回台北市、議會過半數非常有信心。

轉戰桃園市長的市議員羅智強也在國民黨團臨時大會中現身，雖然過去曾一同競爭台北市長人選，但蔣萬安致詞完時，仍很有風度的邀請羅智強上台，替他鼓勵打氣，全場藍營議員也同聲高喊「智強加油」、「萬安必勝」等口號，為他們加油。

由於同時間台北市長柯文哲也在拜會民進黨團，被媒體問到是否想與柯文哲強碰頭？蔣萬安笑著否認說，這個行程在3月就已經決定，並沒有刻意要跟柯市長對到。

【更多精采內容，詳見

2022大選

延伸閱讀

向議員喊話 蔣萬安：把impossible變I’m possible

羅智強選桃園市長 蔣萬安：給第一戰將最大的加油打氣

拜會北市議會國民黨團 蔣萬安：希望年底選舉全壘打

陳時中7月被徵召選市長 蔣萬安：民眾現階段最關心疫情

相關新聞

市長選戰拉序幕 蔣萬安拜會議會黨團

為年底市長選舉預做準備，國民黨立委蔣萬安13日至台北市議會國民黨團拜碼頭，受到全體國民黨議員熱烈歡迎。其中，原本打算選台北市的議員羅智強也接受蔣萬安對他的祝福，全場也為轉戰桃園的羅智強加油打氣。同時間

民眾黨不缺席年底宜蘭選舉 吳子嘉建議「柯P下來選」

台灣民眾黨在宜蘭開疆闢土，縣黨部今天召開記者會，針對宜蘭縣失業率居全國第2提出批評，同時讓第一波縣議員、鎮民代表共4位提...

年底大選 民進黨台東縣13位領表登記歷屆最多

民進黨台東縣黨部為期一週的公職領表登記截止，此次共有13位參選人完成領表登記，其中縣議員共有6位參選人，是歷屆最多。黨部...

拜會綠黨團狂被電 柯文哲反酸「選錯總統」議員飆國罵

台北市長柯文哲今天赴民進黨北市議會黨團例行性拜會，不過綠營議員不買單，零零星星到場，甚至總召江志銘一開場就花了三分多鐘狂...

向議員喊話 蔣萬安：把impossible變I’m possible

可望代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安今在臉書表示，他在台北出生、成長、求學，見證台北幾十年來進步，也看到風華漸老疲憊身...

羅智強選桃園市長 蔣萬安：給第一戰將最大的加油打氣

有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，中午參加國民黨議會黨團臨時大會，氣氛熱烈，蔣也在會中替表態參選桃園市長的羅智強打氣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。