市長選戰拉序幕 蔣萬安拜會議會黨團

為年底市長選舉預做準備，國民黨立委蔣萬安13日至台北市議會國民黨團拜碼頭，受到全體國民黨議員熱烈歡迎。其中，原本打算選台北市的議員羅智強也接受蔣萬安對他的祝福，全場也為轉戰桃園的羅智強加油打氣。同時間台北市長柯文哲也前往拜會民進黨團，被問是否強碰頭？蔣萬安笑說，行程早在3月已安排。

感謝前輩照顧

蔣萬安說，國民黨市議員過去無論在2016年他第一次選舉、2020年選舉時，還有公投等選戰都幫他非常多，親自跟各位議員跑行程才發現，他們對台北市民的服務熱忱超乎想像，「有你們真好。」他感性地說，第一次選舉時，身為政治新人什麼都不懂，非常感謝各位前輩教他在不同場合的應對進退。

蔣萬安也提到，2018年市議員選舉時，他也幫助許多議員站台、成立競選總部，無形之間跟大家都建立起革命情感。他說大家都知道過去他在美國當律師，因此也想將很多創新的概念應用到台北市政，包括加速都市更新、智慧城市與宜居城市的整體規劃，這都需要大家的協助。

低谷衝刺重返北市

他坦言，中央現在由民進黨執政、台北市則由民眾黨，國民黨首次全面在野，也許過去幾次選舉的結果並不好，許多選民也看衰國民黨，認為市議員與里長的席次只會一直掉，但他認為這樣的低谷才是展現國民黨韌性與毅力的時刻，因此他對於年底贏回台北市、議會過半數非常有信心。

轉戰桃園市長的市議員羅智強也在國民黨團臨時大會中現身，雖然過去曾一同競爭台北市長人選，但蔣萬安致詞完時，仍很有風度的邀請羅智強上台，替他鼓勵打氣，全場藍營議員也同聲高喊「智強加油」、「萬安必勝」等口號，為他們加油。

由於同時間台北市長柯文哲也在拜會民進黨團，被媒體問到是否想與柯文哲強碰頭？蔣萬安笑著否認說，這個行程在3月就已經決定，並沒有刻意要跟柯市長對到。

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