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宣誓參選苗栗縣長？ 鍾東錦：建議黨用機制決定人選

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會議長鍾東錦4月15日將舉行記者會，建議國民黨中央用機制產生下屆苗栗縣長參選人。圖／本報資料照片
苗栗縣議會議長鍾東錦4月15日將舉行記者會，建議國民黨中央用機制產生下屆苗栗縣長參選人。圖／本報資料照片

距離地方選舉投票7個多月，代表國民黨參選下屆苗栗縣長人選遲而未定，身兼國民黨苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦4月15日將舉行記者會，建議黨中央用機制產生人選，不要重蹈桃園市覆轍。

鍾東錦「苗栗願景前程似錦」LINE群組，今天晚間7點46分突然PO文，內容指出鍾東錦將於4月15日上午10點在苗栗市千壐會館舉辦「參選2022苗栗縣長大選宣誓大會」，引發政壇人士震撼，記者晚間查證鍾東錦，鍾東錦有些錯愕。

鍾東錦說，下屆縣長選舉，國民黨還在黨內階段，他只是要開個記者會聊聊，建議黨中央建立機制，透過民意調查也好，公平、公正、公開決定人選，包括浮出檯面的立委徐志榮、農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘及他，其他有意參選的國民黨人士都可以報名。

他認為用機制決定人選，即使他輸了也會全力輔選，國民黨要全黨團結支持，不要重蹈桃園市紛爭局面，至於「苗栗願景前程似錦」的PO文，他要進一步去了解，並調整內容。

國民黨主席朱立倫4月2日到苗栗，曾表示苗栗是國民黨執政縣市，不論現任縣長徐耀昌、前任劉政鴻都受縣民肯定，除了這兩位還有以前的傅學鵬縣長，大家一起努力，加上現在幾位立委，還有鍾東錦議長領導的議會，只要大家能團結一定勝選，這點毫無疑問，國民黨會用科學方式及地方協調來推出最適當的縣長、議員及鄉鎮市長候選人。

2022大選 苗栗縣 國民黨

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