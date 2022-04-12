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議員初選沒人找站台？蔣萬安：年底選舉是團體戰

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
蔣萬安今天上午參加保儀大夫遶境活動前祈福儀式。記者徐偉真／攝影
蔣萬安今天上午參加保儀大夫遶境活動前祈福儀式。記者徐偉真／攝影

國民黨北市議員擬參選人近日登記紛紛找大咖陪同，未見參選台北市長呼聲高的國民黨立委蔣萬安。蔣萬安今天表示，其實都有找他，他完全配合需求，黨部在過去選舉都有安排，並說年底的選舉是一個團體戰，需要大家發揮團體戰力，他和在地議員都有合作，在各區提供服務，過去如此，未來也是如此。

北市萬華加蚋文化節登場，今年已進入第22年，保儀大夫祈福遶境活動今天登場，遶境隊伍將於中午12點從艋舺大道華翠橋下啟程，在東、西園次分區進行盛大的巡庄遶境，庇佑地方平安。

蔣萬安上午參加保儀大夫遶境活動前祈福儀式，媒體詢問是否來爭取中間選民支持，蔣萬安說，他在萬華很早就開始提供在地服務，無論是免費的法律諮詢，或是在疫情期間試辦心理諮詢服務，就是希望能夠提供給在地民眾最好的幫助，國民黨議員應曉薇在地經營非常紮實，他和應曉薇有很多配合。

台北市副市長黃珊珊勤跑萬華地區，蔣萬安說，他到萬華就是持續在地服務，跟民眾有更多接觸，也了解在地心聲，跟議員也配合很好，一直以來都這麼做，今天是重要的文化活動，他也來參與，希望能在疫情可能再起的情況下保佑民眾平安健康。

議員選舉初選已開始，蔣萬安說，擬參選人也有找他，無論是錄影或拜票，大家都會有一些在地考量，他都完全配合議員需求，都會有規劃合掛看板，黨部在過去選舉都會有一些安排，年底的選舉是團體戰，絕對是大家發揮團體戰力，他過去和在地議員都有很好的合作，在各區提供在地諮詢、法律服務、心理諮詢等，這都會持續，過去如此，未來也會如此。

蔣萬安說，他完全配合議員需求，只要有需要他就全力協助，之前有人請他幫忙站台、助講、掃街拜票，他都盡全力協助、支持。

外傳黃珊珊將於六月請辭副市長投入選舉，蔣萬安說，現在民眾最關心的還是疫情，參選是每個人的權利，現在大家希望政府能夠趕快拿出因應對策，包括長輩疫苗覆蓋率如何提高，藥品相關整備是否足夠、如何積極採購，是當前必須面對的挑戰。

應曉薇說，不是說蔣萬安要選市長才支持，她和蔣萬安已經合作一年多了，蔣萬安很關心弱勢團體，常常向她關切萬華的低收入戶，都自掏腰包協助，至於宣布，相信蔣萬安有他的步驟，大家就是尊重，蔣萬安不是個性花俏的人，就是腳踏實地非常努力。

蔣萬安今天上午參加保儀大夫遶境活動前祈福儀式。記者徐偉真／攝影
蔣萬安今天上午參加保儀大夫遶境活動前祈福儀式。記者徐偉真／攝影

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