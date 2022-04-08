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【即時短評】孟安有權不割地 英系無力攻屏東

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨屏東縣長初選，新潮流成功抵擋英系攻勢。圖／民進黨提供
民進黨屏東縣長初選，新潮流成功抵擋英系攻勢。圖／民進黨提供

民進黨屏東縣長初選落幕，團結且火力極大化的英系，仍不敵分裂的新潮流。在潘孟安強力護盤下，「強龍難壓地頭蛇」的結果，也宣告近期大舉擴張、無往不利的英系，終於「踢到鐵板」。但放眼未來，英系展現的政治版圖擴張野心仍大，實力亦不容小覷。黨內兩大派系，將在5月起的黨職選舉再交手，為爭取在黨內更大話語權，各自努力。

屏縣長初選已結束，但被形容「屏東史上廝殺最激烈選戰」，過程留下的芥蒂，卻很難隨初選落幕一刀切、馬上放下。目前以屏東為根據地的綠營立委，扣掉將代表參選縣長的周春米，尚有泛英系蘇震清（已退黨）、莊瑞雄與新系鍾佳濱，卻只有兩席區域立委空間；在新系與英系各具實力的情況下，未來光是選區該如何擺平，雙方勢必又會再有一番角力，且更加難以協調。

屏東綠營內戰的另一層意義在於，英系近期動作頻頻，不僅在總統層級將陳建仁納為2024活棋，縣市長布局觸及最廣，議員提名更是不惜與其他派系正面開戰，聲勢扶搖直上。新系守住屏東，除了保有黨內最大派系的宣示意義，也讓投入海量資源的英系，在黨內一連串具侵略性的攻勢嘗了敗績。

兩派系在屏東的立委延長賽，目前時間尚早，但黨職改選是馬上到來的戰場，中常會為民進黨最高決策機構，改選攸關黨內權力結構更迭，這一戰更具意義。

英系目前手握六席中執委，由於每三席中執委就能確保當選一席中常委，只要再搶攻一席中執委，就有進攻第三席中常委的運作空間，形同與目前有三席中常委的新潮流在黨內平起平坐。

雖然黨職改選不同於黨內初選，檯面上訴諸社會大眾的赤裸交鋒將會較少，但派系間合縱連橫的權謀算計，卻是絲毫不打折的。兩大派系在對壘過程會擦出什麼火花，好戲才正要上演。

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